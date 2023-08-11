Доллар 99. Что дальше?

В пятницу, 11 августа, рубль вернулся к нисходящей динамике, обновляя многомесячный минимум. Доллар впервые с марта 2022 г. приблизился к 99 руб., евро достиг 108,6 руб.

– Давление на рубль продолжает оказывать дисбаланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением. Недостаточный приток валюты на внутренний рынок обусловлен сократившейся экспортной выручкой. Правда, ее восстановлению может способствовать подорожавшая нефть. Однако добровольное сокращение нефтяного экспорта РФ вместе со снижением спроса на него, а также санкционные и геополитические ограничения ослабляют эффект от роста котировок нефти. Импорт при этом остается на относительно высоких уровнях, наблюдавшихся до весны 2022 г., – отмечают эксперты БКС Мир инвестиций.

Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин подтверждает, что решающим фактором в ослаблении рубля по-прежнему является дисбаланс импорта и экспорта товаров и услуг. Он отметил, что сейчас стоимость экспорта почти на треть меньше второй половины прошлого года, а стоимостной объем импорта возрос.

Что касается теории о связанности наблюдающейся динамики национальной валюты со значительными капитальными операциями, то Заботкин считает, что она не обоснована.

– Если бы возрастал отток капитала, то это должно было бы проявиться в увеличении абсолютной величины сальдо финансового счета и увеличения сальдо текущего счета… То, что мы видим по оперативной статистике – в июне-июле сальдо текущего счета находится на своих минимальных значениях за довольно длительную историю. Поэтому гипотезы, что изменения курса связаны с какими-то значительными операциями капитального характера, на текущий момент не очень обоснованы, – заключил Заботкин.

Также зампред ЦБ сообщил, что сейчас изменение ключевой ставки влияет на курс рубля более опосредованно.

Ранее эксперты называли несколько причин ослабления рубля и прогнозировали рост доллара до 120 рублей.