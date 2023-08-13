В Иркутске намерены обсудить вступление нового закона о такси

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области планирует провести 14 августа совещание в связи с вступлением в силу нового закона о такси с 1 сентября 2023 года, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

В дискуссии приглашают принять участие предпринимателей, которые осуществляют перевозки пассажиров и багажа легковыми такси, профильные служб заказа, а также водителей такси и самозанятых.

31 июля компания "Максим" протестировала новый закон о такси и ограничила доступ к заказам водителям, которые не соответствовали требованиям нового закона. В результате, стоимость поездок в такси выросла многократно – до 750-1000 рублей из центра к «спальным районам» вместо привычных 250-350 рублей.

По словам экспертов, проблема нового закона о такси в том, что, признавая самозанятых водителей полноправными участниками рынка, он предъявляет к ним ряд необоснованных и заведомо неисполнимых требований, которые при всем желании не позволят большинству получить разрешения и работать без формальных нарушений. В частности, возить пассажиров не смогут автомобилисты, у которых отсутствуют путевые листы, предрейсовый техосмотр, шашечки, фонарь на крыше и так далее.