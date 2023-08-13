Акция «Фасадник» впервые прошла на Байкале

Акцию решили перенести из Иркутска в Большое Голоустное.

Акция «Фасадник», в рамках которой неравнодушные жители своими силами приводят в порядок деревянные дома, впервые прошла в поселке Большое Голоустное. Ее приурочили к 350-летию населенного пункта, которое будет отмечаться 26 августа.

Мероприятие организовали при поддержке Правительства Иркутской области, администраций Иркутского района и Голоустненского муниципального образования. 12 августа в акции приняли участие более 40 человек, были покрашены фасады трех домов. В целом же «Фасадник» начался в Большом Голоустном еще в июне. За летние месяцы в поселке привели в порядок палисадники и обновили заборы 20 домов.

– Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил сформировать новый архитектурный облик территорий региона, которые являются местами притяжения туристов. Перед нами стоит задача развивать эти территории с учетом природного ландшафта, архитектуры, культурных традиций, – отметил первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области Руслан Ситников.

По словам руководителя агентства по туризму Иркутской области Евгении Найденовой, в этом году акцию «Фасадник» впервые решили перенести из Иркутска в Большое Голоустное, чтобы показать пример того, как сами жители могут менять облик своих территорий.

Акция «Фасадник» стартовала в 2017 году. Тогда силами волонтёров в Иркутске привели в порядок семь домов. С этого времени акция проводится ежегодно. Уже покрашено 133 дома. В мероприятиях приняли участие более 2500 человек. 19-20 августа акция пройдёт в областном центре.