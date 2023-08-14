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В Листвянке после реновации открылся отель «Байкал»

Гостиница располагается на берегу Байкала, в 2 километрах от центра Листвянки и в 60 километрах от Иркутска. В настоящее время гостиница проходит классификацию, претендуя на 4*, сообщила в интервью Газете Дело генеральный менеджер «Байкала» Лина Тюрнёва.

<p>Отель "Байкал". Фото А. Федорова</p>

Отель "Байкал". Фото А. Федорова

Дизайн отеля выполнен в природных тонах.

– Байкал стал генеральной линией для дизайнеров и архитекторов. Отель выполнен в природных – голубых, коричневых – тонах. Здесь стремились сохранить структуру дерева и натуральных материалов, – подчеркнула Лина Тюрнёва.

В номерном фонде представлены 72 апартамента: двухместный номер с видом на горы предлагается по цене 8300 руб., номер с видом на озеро Байкал обойдется в 10 100 руб.

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Первые посетители гостиницы уже оставляют свои отзывы на сайтах бронирования: «Останавливались в этом отеле с группой одни из первых после открытия. Номерной фонд полностью обновлён. Чистота идеальная, всё новое. Вид с балконов восхитительный!».

Лина Тюрнёва также уточнила, что в августе начнут работу ресторан и конференц-площадки с видом на Байкал, до конца года будет доступна и смотровая площадка – она обновилась, там можно проводить мероприятия любого уровня. Для бизнес-сегмента в отеле есть несколько конференц-площадок, оборудованных всеми необходимыми техническими средствами: проекторами, экранами, звуковым оборудованием. Для туристов в гостинице есть бесплатный интернет, парковка, фитнес-зал, бар и ресторан. В меню ресторана представлены европейские блюда с сибирским колоритом. Технология кухни поставлена московскими экспертами.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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