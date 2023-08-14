Доллар 100: важен не курс, а как долго он продержится на этом уровне

С начала года рубль обвалился на четверть и уже спорит за звание худшей валюты развивающихся рынков с турецкой лирой и аргентинским песо. Причина – сокращение поступлений от экспорта энергоресурсов с одновременным ростом объёмов импорта. По итогам второго квартала торговый баланс и счет текущих операций показали минимальные значения со времён пандемии. Эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин в своём шоу «Без плохих новостей» рассуждает о сценариях развития ситуации на валютном рынке.

– Для экономики важны два параметра в отношении курса национальной валюты. Первый – каким будет средний курс за год. Пока с начала года он составляет примерно 80 руб. за доллар – это уровни, которые мы наблюдали ещё в 2015 году. Что это означает? А то, что экономика давно подстроилась под такой курс. Все помнят, как выросли цены на импортные товары, когда доллар опустился до 50, импортёры и не думали снижать отпускные цены, они подстроили зарплаты, контрактные цены и многое другое. То есть, если доллар вернётся сейчас на уровень 75-80 во втором полугодии, это не будет иметь больших негативных последствий для экономики. Но если он останется в окрестности 100 руб. надолго, то через полгода-год мы получим инфляцию, снижение реальных располагаемых доходов населения и усиление рисков корпоративных дефолтов, – подчеркивает эксперт БКС.

Второй важный параметр – это устойчивость валютного курса.

– Резкие колебания, когда курс сначала летит на 120, потом на 50, потом снова на 100, заставляет бизнес закладывать в цены на свои товары и услуги волатильность валютного курса. Это приводит к сокращению инвестиций в основной капитал.

Что будет с курсом?

– Пойдёт ли курс на 120 остаётся открытым, – считает Максим Шеин. – C точки зрения технического анализа, доллар дико перекуплен, и, конечно, должна быть какая-то коррекция, но в условиях дефицита валюты сценарии похода на 120 нельзя сбрасывать со счетов.

Эксперт надеется, что ЦБ приложит некоторые усилия, чтобы не допустить вылета курса выше 100 руб. и будет воздействовать на рынок, чтобы убрать волатильность. Инвесторам эксперт рекомендует в текущей ситуации придерживаться нейтральной позиции, ребалансировав активы в российской и иностранной валюте в соотношении 50 на 50.