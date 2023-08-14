Трехкилометровая теплосеть соединит Ново-Иркутскую ТЭЦ и микрорайон Зеленый

Энергохолдинг Эн+ ведет строительство теплосети от микрорайона Топкинский до микрорайона Зелёный общей протяженностью три километра, еще два километра существующей трассы будет реконструировано.

Она даст возможность для подключения более 100 зданий к сетям централизованного теплоснабжения – многоквартирных домов, образовательных и социальных объектов. Работы позволят закрыть неэффективную мазутную котельную, улучшить экологическую ситуацию за счет сокращения выбросов и обеспечить теплоснабжение от Ново-Иркутской ТЭЦ. Полностью завершить проект планируют в 2025 году.

Работы проводятся одновременно на пяти участках, в них задействовано четыре подрядные организации – около 80 человек и 25 единиц техники.

Уже выполнено строительство тепловой сети протяженностью 2,7 километра, оставшийся участок возведут до конца сентября этого года. Также специалисты приступили к возведению центрального теплового пункта «Зеленый». Он позволит в автоматическом режиме регулировать температуру воды и давление, а также другие параметры, чтобы в дома подавалась горячая вода, соответствующая всем нормам. Тепловой пункт оборудован 11 современными насосами, которые смогут перекачивать до 800 кубометров воды в час.

Одновременно проходит реконструкция уже существующих тепловых сетей для увеличения их пропускной способности. Работы проходят на участке в 1,3 километра от микрорайона Топкинский до поселка Лесной. А также по улицам Петрова и Шевцова, где реконструируют более 750 метров теплосети. Чтобы не доставлять неудобства жителям, на время проведения работ горячее водоснабжение подается по временным трубопроводам. Все места производства работ ограждены, установлены проходные мостики для жителей. Информация о прокладке новых сетей размещена в аккаунтах «Оператор тепловых сетей Иркутска», а также нанесена на «Яндекс.Карты».