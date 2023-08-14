Искусственный интеллект предложил список профессий будущего

Эксперты онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru поставили задачу искусственному интеллекту сгенерировать рейтинг перспективных специальностей. Оказалось, что некоторые «профессии будущего» уже стали частью нашей жизни.

В рейтинг профессий будущего, сформированного искусственным интеллектом, попали специалист по кибербезопасности, нейропилот, рециклинг-технолог, цифровой лингвист, биомиметик, специалист по ИИ-этике и медиаполицейский. Далее – описание данных профессий и их реалистичность, которую оценили эксперты рынка труда.

Специалист по кибербезопасности

Задача специалиста по кибербезопасности – создавать защищённую архитектуру пользования данными, предотвращая киберпреступления и исключая кибертеррористические атаки. В эпоху, когда массовые «сливы» данных происходят едва ли не каждую неделю, а от кибератак страдают банки, органы власти и глобальные производства, ценность таких профессионалов будет только расти. В число компетенций, необходимых для развития в качестве специалиста по кибербезопасности, входят навыки программирования, умение обрабатывать массивы данных, знание технических аспектов электронных приборов и гаджетов, а также аналитическое мышление, внимательность и аккуратность.

Реальность профессии: 10/10. Востребованности специалистов по кибербезопасности способствуют развитие блокчейна и рынка криптовалют, а также форм и механизмов киберпреступности.

Нейропилот

Нейропилотирование развивается параллельно с беспилотным транспортом, которому предсказывают большое будущее в космосе, под землёй и в мировом океане. Профессиональные нейропилоты управляют беспилотными летательными аппаратами буквально силой мысли, передавая мозговые импульсы на нейроинтерфейс: поднимает дрон в воздух, расслабляясь, а опускает, напротив, сосредотачиваясь. Отсюда особые требования не только к хард-, но и к софт-скилам – и в первую очередь необходимы стрессоустойчивость и самоконтроль.

Реальность профессии: 10/10. По прогнозу Минпромторга, объём рынка БЛА к 2030 году составит 120 миллиардов рублей – и часть их точно уйдёт нейропилотам.

Рециклинг-технолог

Нулевой след, принцип 5R*, ответственное потребление – всех этих принципов рециклинг-технологи придерживаются на профессиональном уровне. В круг задач специалистов по переработке отходов входят генерация и внедрение новых технологий, которые позволяют минимизировать или скомпенсировать воздействие на окружающую среду, повторно использовать материалы и приблизиться к безотходной экономике, или экономике замкнутого цикла. Рециклинг-технолог – кросс-функциональная специальность: такие профессионалы сочетают компетенции химика, инженера и эколога.

Реальность профессии: 9/10. В обществе потребления (и даже перепотребления) технологи со специализацией на переработке отходов не останутся без работы по крайней мере до тех пор, пока не сформируется устойчивый тренд на антипотребительство.

Цифровой лингвист

Когда мы общаемся с голосовыми помощниками, вводим промт для нейросети или пользуемся переводчиками, то даже не думаем, что часть работы за нас уже проделал цифровой лингвист. Такой специалист сочетает знания естественных и компьютерных языков, обрабатывая и оцифровывая языковые данные, чтобы интегрировать их в технологические и производственные процессы. Чтобы освоить профессию цифрового лингвиста, необходимо раз и навсегда забыть о споре «технарей» и «гуманитариев», и упорно искать точки соприкосновения между ними, а ещё – обладать безупречной грамотностью и системным мышлением.

Реальность профессии: 8/10. Границы профессиональной деятельности цифровых лингвистов пока очень условны, однако таких специалистов точно ждут в компаниях, связанных с machine-to-machine-технологиями и изучением потребительского поведения.

Биомиметик

Область интересов биомиметиков лучше всего иллюстрируют примеры: купальник из «акульей кожи», искусственная кость или непромокаемые ткани, структурно напоминающие листья лотоса. Вдохновляясь природными материалами, свойствами и процессами, биомиметики создают их оригинальные искусственные аналоги, которые используются в медицине (например, для замены повреждённых тканей), архитектуре (несущие конструкции «по мотивам» суккулента) и машиностроении, электронике и многих других областях. А ещё биомиметика тесно связана с робототехникой: популярные вирусные ролики о робоживотных в стиле киберпанка – как раз про это.

Реальность профессии: 8/10. Среди ограничений своей профессии сами биомиметики (или бионики) называют излишнюю теоретизацию: далеко не все прототипы и модели, идеальные на бумаге, работают в реальном мире.

Специалист по ИИ-этике

Эксперт, ответственный за этичное использование наработок ИИ, рано или поздно потребуется в любой компании, которая планирует задействовать эти самые наработки. Даже сегодня к искусственному интеллекту возникают вопросы, связанные с интеллектуальной собственностью и использованием персональных данных, и по мере развития ИИ их количество многократно вырастет. Специалисты по нейроэтике обязаны одинаково хорошо разбираться в алгоритмах профильного ИИ, локальной и международной нормативной документации, ИТ-праве, этике и психологии.

Реальность профессии: 6/10. Прикладная этика – так называемая зависимая специальность, перспективы которой определяют темпы развития смежных сфер. Поэтому оценить возможный спрос на таких специалистов пока довольно сложно.

Медиаполицейский

В отличие от специалиста по кибербезопасности, медиаполицейский работает не с багами и уязвимостями, а с пользовательским контентом. Его задача — находить и проверять UGC-ресурсы на предмет соответствия законодательству, бороться с проявлениями экстремизма и преступлениями против личности, а также блокировать пиратские «сливы». Предполагается, что медиаполицейские получат одну из специализаций – расследование правонарушений в отношении физических лиц (кибербуллинг, сталкеринг), юридических лиц (пиратство) или государства (экстремизм).

Реальность профессии: 6/10. Вероятно, мы не увидим именно «медиаполицейских» – скорее их функционал будет перераспределён в структурах органов правопорядка между другими профессионалами.