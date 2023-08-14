Памятные места Приангарья планируют благоустроить к 80-летию Великой Победы

Городам и районам региона (42 муниципальных образования второго уровня) выделят по 10 млн рублей на благоустройство к 80-летию Победы памятных мест. О своем решении губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил на встрече с семьями участников СВО в Аларском районе.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– Это должно быть не только региональное финансирование. Важно, чтобы участие в процессе приняли сами муниципалитеты, организации, частные лица. Муниципальные образования второго уровня сами примут решение, как распределить средства по территориям. Нужно привести памятные места в порядок, чтобы и нынешняя молодежь, и дети – все, кто будет посещать мемориалы Славы и парки Победы, чувствовали гордость за свою страну и понимали, что их прадеды, не щадя жизни, боролись с фашизмом, и почему это важно сегодня, – подчеркнул Игорь Кобзев.

На встрече губернатор также рассказал, как в Кутулике вместе с местными ребятишками возложил цветы к мемориалу Славы и обсудил с ними участие школьников со всего региона в несении Вахты памяти на Посту N1 у Вечного Огня в Иркутске.

– Со следующего года утвердим график. Лучшие школьники из разных уголков Приангарья будут приезжать в областной центр, чтобы стать сопричастными к делу сохранения памяти о подвиге советского народа, победившего фашизм. Такие инициативы нас объединяют, – сказал Игорь Кобзев.

Общаясь с семьями, губернатор напомнил, что в регионе действует филиал фонда «Защитники Отечества», сотрудники которого помогают родным и близким участников СВО в решении самых различных вопросов. Кроме того, глава региона напомнил, что в регионе возобновлена выплата в размере 200 тысяч рублей заключившим контракт для участия в специальной военной операции военнослужащим, что для детей участников СВО предусмотрены различные льготы.

– Муниципальные образования Иркутской области тоже должны усилить оказание адресной помощи семьям тех, кто сегодня стоит на защите Отечества. Я часто общаюсь с родными бойцов. Вопросы у всех самые разные, но каждой семье нужна поддержка и словом, и делом. Уверен, что главы муниципалитетов понимают эти задачи, – сказал Игорь Кобзев.