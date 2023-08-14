Библиотеку имени Александра Вампилова в Кутулике отремонтируют до конца года

В ходе поездки в Аларский район губернатор Иркутской области Игорь Кобзев проверил, как идет капремонт межпоселенческой центральной библиотеки имени Александра Вампилова в поселке Кутулик. Работы в здании 1987 года постройки ведутся с апреля 2023-го. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– 19 августа мы будем отмечать день рождения драматурга Александра Вампилова. Он родился в Иркутской области, его произведения известны во всем мире, по ним сняты фильмы, ставятся спектакли. Библиотека, которая носит имя знаменитого сибиряка, – знаковое место не только для Кутулика, но и для всего региона. Мы приняли решение создать дизайн-проект этой территории, наполнить ее новым содержанием, чтобы она привлекала еще большее количество гостей, которые хотят познакомиться с жизнью и творчеством Александра Вампилова, – сказал Игорь Кобзев.

Как отметил мэр Аларского района Роман Дульбеев, библиотека и музей Вампилова были построены к 50-летию драматурга. Сейчас идет капремонт библиотеки. – Надеемся, что скоро книги, которые здесь бережно хранятся, вновь будут радовать своих читателей, – сказал он.

Министр культуры Иркутской области Олеся Полунина сообщила, что подрядная организация уже выполнила работы по демонтажу и устройству новой кровли, по разборке обшивки внутренних стен, потолков, полов и перегородок. Проведено бетонирование и укладка плитки в хранилищах, электробойлерной, на лестничной клетке и в санузлах. Укреплены стены и установлены новые дверные коробки. Ведется утепление наружных стен. По всему периметру здания выполнена отмостка, ведутся работы по устройству канализации и отопления. Все строительные работы должны быть завершены к 10 декабря.

Капитальный ремонт здания даст возможность учреждению войти в федеральную программу «Модельная библиотека».