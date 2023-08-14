Будущее за маркетплейсами. Представители Wildberries встретились с иркутским бизнесом

Как добиться высоких рейтингов, не используя искусственных механик, и продвинуть свой товар на маркетплейсе? Как бороться с негативными отзывами, самовыкупами и возвратами товара? Не убьют ли маркетплейсы региональную торговлю? Эти и другие вопросы обсуждали иркутские предприниматели на встрече с топ-менеджерами Wildberries в Центре «Мой бизнес». SIA.RU записал самые важные цитаты.
О перспективах
Интерес к электронным торговым площадкам в регионе растёт. В Иркутской области на Wildberries зарегистрировано около 8 тысяч предпринимателей, из которых около 3 тысяч торгуют активно. Их обороты за первое полугодие выросли втрое.
– Это хороший эффект, так растут далеко не все регионы, – сообщила во время конференции основатель и генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук. – Сама площадка за этот же период выросла в 2 раза. Цифры говорят о том, что в области есть огромный потенциал. И именно поэтому мы планируем построить логистический центр в Иркутске.
Она добавила, что появление в регионе логиcтического хаба всегда приводит к росту активности МСП, росту ВРП и появлению так называемой второй и третьей «волны» бизнеса.
Об открытии точек на северах
Прорабатывает компания и вопрос открытия точек Wildberries в труднодоступных северных территориях, сообщила на встрече в Иркутске директор по развитию сервисов Wildberries Кристина Спирева.
– Мы обсуждаем этот вопрос с Корпорацией развития, уже есть пилотный проект, который мы готовы реализовать. Планируем открыть такие пункты сразу в нескольких регионах, но сейчас решаем вопрос с логистикой. После тестирования расскажем об этом.
Об алгоритмах и рейтингах
На встречу с топ-менеджерами Wildberries в иркутский Центр «Мой бизнес» пришли как производители, так и предприниматели, осуществляющие перепродажу товаров, а также представители франшизных пунктов выдачи заказов. В числе самых животрепещущих вопросов – алгоритмы, которые используют участники площадки для получения рекомендаций и отзывов.
– Мы обсуждали, как предпринимателям, не используя искусственные механики завышения рейтинга, найти своих покупателей, выйти в свою нишу, получить хорошие отзывы, как правильно работать со своей аудиторией, – прокомментировала итоги закрытой встречи Кристина Спирева. – Также был затронут интересный вопрос продвижения новых производителей, которые только вышли на площадку со своим товаром и еще не имеют рекомендаций. Какие должны быть условия продвижения, чтобы уравновесить шансы разных участников найти своего покупателя. Обсуждался и вопрос, какие отметки дать производителям, которые сами делают свои товары, чтобы отделить их от перепродавцов. Мы услышали всех, вопросы взяли в работу.
О возвратах
Тема возврата товаров покупателями – еще один острый вопрос, который подняли предприниматели. По словам Кристины Спиревой, по отдельным категориям товаров возвраты достигают 40%.
– Мы за осознанные покупки, поэтому внедрили систему, которая позволяет сократить количество возвратов. На круглом столе обсуждали, какие действия нужно предпринять дополнительно. Возвраты не выгодны ни для предпринимателей, ни для площадки.
О конкуренции
На вопрос, не убьют ли маркетплейсы региональную торговлю, представитель Wildberries ответила, что, скорее, наоборот.
– Мы считаем, что маркетплейс помогает предпринимателям и ни в коем случае не вредит не локальному бизнесу, площадка позволяет предпринимателям из Иркутской области продавать свои товары, например, в Казахстане, отгрузив товар на сортировочный пункт в Иркутске. По-моему, это большая помощь, – отметила Кристина Спирева.
По её словам, зачастую для большинства предпринимателей маркетплейс – это не единственный, а дополнительный источник продажи.
– Если грамотно и правильно управлять своими товарным ассортиментом, можно сделать так, что маркетплейс не будет являться основным источником реализации товаров. C другой стороны, есть предприниматели, которым удобнее продавать товары только через маркетплейс, чтобы не нести дополнительных расходов.
Об ограничениях
Представитель Wildberries также ответила на вопрос, не пора ли ограничивать долю маркетплейсов на рынке по аналогии с ритейлерами. Сейчас работа маркетплейсов не регламентирована отдельным законом.
– В 2022 году компания Wildberries вместе с другими участниками рынка разработала стандарт по работе маркетплейсов, мы создали комиссию по саморегулированию и уверены, что в отдельном законе нет необходимости.
О возможностях
Руководитель Центра «Мой бизнес» Диляра Окладникова уверена, что технический прогресс неизбежен, и электронные площадки открывают новые возможности для предпринимателей при реализации товаров, поэтому это направление важно развивать.
Читайте также:
– Мир уходит в интернет, мир уходит в телефон. Это данность. История, когда предприниматель ждал покупателя, находясь в арендованном помещении, уходит. Сейчас предприниматели активно продают товары через маркетплейсы. Среди иркутских предпринимателей множество успешных примеров из совершенно разных отраслей – это и производитель женской одежды компания Cleo, и компания «Медтехсервис» – производитель тест-полосок, и множество других.
Как показал опрос, который мы проводили среди товаропроизводителей Иркутской области, на первом месте у большинства стоит вопрос кадров и сбыта. Решить вопрос сбыта можно через маркетплейсы. Поэтому в Центре «Мой бизнес» мы запускаем направление по поддержке предпринимателей, которые планируют выйти на электронные торговые площадки. Посмотрите, из 8 тысяч зарегистрированных предпринимателей на Wildberries активно работают только 3 тысячи. Значит, есть определённые трудности. Чтобы показать плюсы и минусы инструмента, помочь предпринимателю выйти на этот рынок, мы планируем провести форум, где соберём все электронные площадки – Ozon, Wildberries, Яндекс и другие.