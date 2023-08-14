Будущее за маркетплейсами. Представители Wildberries встретились с иркутским бизнесом

Как добиться высоких рейтингов, не используя искусственных механик, и продвинуть свой товар на маркетплейсе? Как бороться с негативными отзывами, самовыкупами и возвратами товара? Не убьют ли маркетплейсы региональную торговлю? Эти и другие вопросы обсуждали иркутские предприниматели на встрече с топ-менеджерами Wildberries в Центре «Мой бизнес». SIA.RU записал самые важные цитаты.

Встреча с топ-менеджерами Wildberries в Центре «Мой бизнес».

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

О перспективах

Интерес к электронным торговым площадкам в регионе растёт. В Иркутской области на Wildberries зарегистрировано около 8 тысяч предпринимателей, из которых около 3 тысяч торгуют активно. Их обороты за первое полугодие выросли втрое.

– Это хороший эффект, так растут далеко не все регионы, – сообщила во время конференции основатель и генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук. – Сама площадка за этот же период выросла в 2 раза. Цифры говорят о том, что в области есть огромный потенциал. И именно поэтому мы планируем построить логистический центр в Иркутске.

Встреча с топ-менеджерами Wildberries в Центре «Мой бизнес».

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

Она добавила, что появление в регионе логиcтического хаба всегда приводит к росту активности МСП, росту ВРП и появлению так называемой второй и третьей «волны» бизнеса.

Об открытии точек на северах

Прорабатывает компания и вопрос открытия точек Wildberries в труднодоступных северных территориях, сообщила на встрече в Иркутске директор по развитию сервисов Wildberries Кристина Спирева.

– Мы обсуждаем этот вопрос с Корпорацией развития, уже есть пилотный проект, который мы готовы реализовать. Планируем открыть такие пункты сразу в нескольких регионах, но сейчас решаем вопрос с логистикой. После тестирования расскажем об этом.

Об алгоритмах и рейтингах

На встречу с топ-менеджерами Wildberries в иркутский Центр «Мой бизнес» пришли как производители, так и предприниматели, осуществляющие перепродажу товаров, а также представители франшизных пунктов выдачи заказов. В числе самых животрепещущих вопросов – алгоритмы, которые используют участники площадки для получения рекомендаций и отзывов.

Встреча с топ-менеджерами Wildberries в Центре «Мой бизнес».

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

– Мы обсуждали, как предпринимателям, не используя искусственные механики завышения рейтинга, найти своих покупателей, выйти в свою нишу, получить хорошие отзывы, как правильно работать со своей аудиторией, – прокомментировала итоги закрытой встречи Кристина Спирева. – Также был затронут интересный вопрос продвижения новых производителей, которые только вышли на площадку со своим товаром и еще не имеют рекомендаций. Какие должны быть условия продвижения, чтобы уравновесить шансы разных участников найти своего покупателя. Обсуждался и вопрос, какие отметки дать производителям, которые сами делают свои товары, чтобы отделить их от перепродавцов. Мы услышали всех, вопросы взяли в работу.

О возвратах

Тема возврата товаров покупателями – еще один острый вопрос, который подняли предприниматели. По словам Кристины Спиревой, по отдельным категориям товаров возвраты достигают 40%.

– Мы за осознанные покупки, поэтому внедрили систему, которая позволяет сократить количество возвратов. На круглом столе обсуждали, какие действия нужно предпринять дополнительно. Возвраты не выгодны ни для предпринимателей, ни для площадки.

Встреча с топ-менеджерами Wildberries в Центре «Мой бизнес».

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

О конкуренции

На вопрос, не убьют ли маркетплейсы региональную торговлю, представитель Wildberries ответила, что, скорее, наоборот.

– Мы считаем, что маркетплейс помогает предпринимателям и ни в коем случае не вредит не локальному бизнесу, площадка позволяет предпринимателям из Иркутской области продавать свои товары, например, в Казахстане, отгрузив товар на сортировочный пункт в Иркутске. По-моему, это большая помощь, – отметила Кристина Спирева.



По её словам, зачастую для большинства предпринимателей маркетплейс – это не единственный, а дополнительный источник продажи.

– Если грамотно и правильно управлять своими товарным ассортиментом, можно сделать так, что маркетплейс не будет являться основным источником реализации товаров. C другой стороны, есть предприниматели, которым удобнее продавать товары только через маркетплейс, чтобы не нести дополнительных расходов.

Встреча с топ-менеджерами Wildberries в Центре «Мой бизнес».

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

Об ограничениях

Представитель Wildberries также ответила на вопрос, не пора ли ограничивать долю маркетплейсов на рынке по аналогии с ритейлерами. Сейчас работа маркетплейсов не регламентирована отдельным законом.

– В 2022 году компания Wildberries вместе с другими участниками рынка разработала стандарт по работе маркетплейсов, мы создали комиссию по саморегулированию и уверены, что в отдельном законе нет необходимости.

О возможностях

Руководитель Центра «Мой бизнес» Диляра Окладникова уверена, что технический прогресс неизбежен, и электронные площадки открывают новые возможности для предпринимателей при реализации товаров, поэтому это направление важно развивать.

Встреча с топ-менеджерами Wildberries в Центре «Мой бизнес».

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

– Мир уходит в интернет, мир уходит в телефон. Это данность. История, когда предприниматель ждал покупателя, находясь в арендованном помещении, уходит. Сейчас предприниматели активно продают товары через маркетплейсы. Среди иркутских предпринимателей множество успешных примеров из совершенно разных отраслей – это и производитель женской одежды компания Cleo, и компания «Медтехсервис» – производитель тест-полосок, и множество других.

Как показал опрос, который мы проводили среди товаропроизводителей Иркутской области, на первом месте у большинства стоит вопрос кадров и сбыта. Решить вопрос сбыта можно через маркетплейсы. Поэтому в Центре «Мой бизнес» мы запускаем направление по поддержке предпринимателей, которые планируют выйти на электронные торговые площадки. Посмотрите, из 8 тысяч зарегистрированных предпринимателей на Wildberries активно работают только 3 тысячи. Значит, есть определённые трудности. Чтобы показать плюсы и минусы инструмента, помочь предпринимателю выйти на этот рынок, мы планируем провести форум, где соберём все электронные площадки – Ozon, Wildberries, Яндекс и другие.