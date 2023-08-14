Оборот розничной торговли в Иркутской области с начала 2023 года снизился на 4,4%

С январь-июнь он составил 263,5 млрд рублей, что на 4,4% меньше, чем в этот же период 2022 года. Данные приводит Иркутскстат.

В мае и июне наблюдалось некоторое увеличение (+4-6%) объемов продажи непродовольственных товаров. Однако в структуре оборота розничной торговли по-прежнему преобладают пищевые продукты, напитки и табачные изделия. Их удельный вес составляет 53,1%, тогда как доля непродовольственных товаров – 46,9%.

Оборот общественного питания вырос на 19,5% к январю-июню 2022 года и составил 15,9 млрд рублей.

За 1 полугодие оказано платных услуг на 79,2 млрд рублей, 102,0% к соответствующему периоду 2022 года. Значительный рост отмечен на электронные услуги и сервисы в области информационных технологий и услуги гостиниц. В структуре платных услуг наибольшую часть составляют коммунальные (26,7%), транспортные (16,2%), телекоммуникационные (13,4%) и бытовые услуги (8,2%).