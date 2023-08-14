Хакеры распространяют вирусные шаблоны документов, чтобы похитить средства компаний

Злоумышленники создают сайты, которые имитируют ресурсы государственных ведомств и популярных справочно-правовых систем, чтобы похитить средства компаний. Об этом рассказали в пресс-службе Банка России.

Для эффективного продвижения страниц и привлечения большого числа потенциальных жертв они используют метод SEO-poisoning («отравление» поисковой выдачи). Другими словами, содержание фишинговых ресурсов представлено в таком виде, что в результате поиска мошеннические сайты предлагаются пользователям в числе первых. На них киберпреступники размещают зараженные вирусами шаблоны документов, которые часто ищут в интернете секретари, бухгалтеры или сотрудники, занимающиеся финансовой, налоговой и другой отчетностью.

После скачивания вредоносного документа на рабочем компьютере сотрудника запускается программа удаленного доступа. Она позволяет хакерам дистанционно изменять в договорах с подрядчиками и поставщиками банковские реквизиты получателя средств на свои. Обнаружить вирусное программное обеспечение удается, как правило, не сразу. В некоторых случаях блокируется доступ к рабочим компьютерам, а за разблокировку хакеры вымогают деньги.

Чтобы не стать жертвой фишинговых сайтов, необходимо установить на своих устройствах антивирус и регулярно его обновлять.

Рекомендуем также настроить запрет на запуск и установку вспомогательных компьютерных программ для удаленного доступа. Обычно официальные сайты государственных органов в популярных поисковых системах маркируются синим кружком с галочкой. Обращайте внимание на адрес веб-ресурса – поддельный может отличаться от официального всего лишь одной буквой.