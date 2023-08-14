Проезд в метро можно будет оплатить цифровым рублем

За электронные деньги можно будет купить «Тройку», сообщают «Известия».

Сегодня цифровыми валютами пользуются жители Китая, Туниса и Эквадора. Разработки подобной системы платежа ведутся и в других странах мира.

Для использования цифровых рублей необходимо будет завести электронный кошелек, который будет двух видов: