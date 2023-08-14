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Проезд в метро можно будет оплатить цифровым рублем

За электронные деньги можно будет купить «Тройку», сообщают «Известия».

Сегодня цифровыми валютами пользуются жители Китая, Туниса и Эквадора. Разработки подобной системы платежа ведутся и в других странах мира.

Для использования цифровых рублей необходимо будет завести электронный кошелек, который будет двух видов:

  • Электронный кошелек на специальной электронной платформе. Открыть подобный кошелек можно будет через любое мобильное приложение банка. Переводы можно будет осуществлять по номеру телефона и по номеру кошелька. Оплату на кассе магазина – с помощью QR-кода.
  • Отдельное приложение для электронного кошелька. Преимущество данного вида в том, что его можно будет использовать без выхода в интернет. Цифровые рубли заранее скачиваются на смартфон.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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