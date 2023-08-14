Проезд в метро можно будет оплатить цифровым рублем

За электронные деньги можно будет купить «Тройку», сообщают «Известия».
Сегодня цифровыми валютами пользуются жители Китая, Туниса и Эквадора. Разработки подобной системы платежа ведутся и в других странах мира.
Для использования цифровых рублей необходимо будет завести электронный кошелек, который будет двух видов:
- Электронный кошелек на специальной электронной платформе. Открыть подобный кошелек можно будет через любое мобильное приложение банка. Переводы можно будет осуществлять по номеру телефона и по номеру кошелька. Оплату на кассе магазина – с помощью QR-кода.
- Отдельное приложение для электронного кошелька. Преимущество данного вида в том, что его можно будет использовать без выхода в интернет. Цифровые рубли заранее скачиваются на смартфон.