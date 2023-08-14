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Погодные аномалии ударят по урожаю в России

Сильная засуха наблюдается этим летом в регионах Поволжья и Сибири, заявил «Известиям» председатель комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по развитию агропромышленного комплекса Петр Чекмарев.

– Овощи же в основном на поливе, и жара им не страшна, наоборот, будет лучше, – говорит эксперт. – Там, где нет полива, овощи и картофель дадут минимальный урожай или погибнут. По сахарной свекле: если будут дожди, она еще наберет массу и сахаристость, но урожай всё равно будет в этом году ниже.

В ТПП уверены, что необходимо срочно определить размер ущерба и на основании этих данных принять меры поддержки для пострадавших от засухи в форме пролонгации кредитов и других платежей, а также выделения субсидий на возмещение ущерба. Также в ТПП предлагают взять под контроль страховые выплаты. В Минсельхозе России на запрос «Известий» не ответили.

В подавляющем большинстве аграрных регионов опасные события этого лета не носили характер широкомасштабных, связанных с тотальными убытками на уровне всего региона, отмечает президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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