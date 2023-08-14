Спрос жителей Приангарья на ипотечные кредиты ВТБ увеличился в полтора раза

За семь месяцев текущего года жители Иркутской области оформили в ВТБ свыше 2,2 тысячи ипотечных кредитов на 13,3 млрд рублей. Объем выдач на 56% превышает результат за аналогичный период 2022 года и превысил рекордные значения 2021-го.

Клиенты банка в Иркутской области оформили за январь-июль 2023 года ипотечные кредиты на общую сумму 8,6 млрд рублей. По сравнению с предыдущим годом объем продаж жилищных кредитов вырос в полтора раза. В общем объеме 31% (2,7 млрд рублей предоставленных за семь месяцев заемных средств) приходится на программы льготной ипотеки. Около 60% (1,7 млрд рублей) составляют кредиты семьям с детьми в рамках «семейной ипотеки», еще около 1 млрд приходится на основную программу ипотеки с господдержкой на новостройки, оставшаяся часть – ипотека для ИТ-специалистов и кредиты на покупку жилья на Дальнем Востоке.

Во втором полугодии спрос заемщиков продолжит концентрироваться в сегменте вторичного жилья. По итогам семи месяцев доля выдач банка в рамках стандартных программ, по которым заемщики Приангарья в основном приобретают готовое жилье, составила 69%. Средняя сумма одного кредита по итогам полугодия составляет 3,87 млн рублей.

«Покупка вторичного жилья в текущем году стала основным инструментом решения жилищного вопроса с помощью ипотеки. Однако льготные программы по-прежнему помогают тем, кто выбирает приобретение жилья в новостройках. Рост ключевой ставки не влияет на условия по программам господдержки, а банк, в свою очередь, совершенствовал предложение для льготных категорий клиентов. Таким образом, жители региона, которые заинтересованы в ипотеке, могут выбрать наиболее подходящий для себя инструмент», - прокомментировала Александра Макарова, управляющий ВТБ в Иркутской области, вице-президент банка.

По оценке банка, за семь месяцев текущего года россияне оформили ипотеку на 3,6 трлн рублей, что на 63% превышает результат за аналогичный период 2022 года и на 15% – рекордного 2021-го. С учетом текущей динамики спроса на жилищные кредиты, в этом году их объем впервые в истории России может значительно превысить 6 трлн рублей.