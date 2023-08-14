Сбер запустил пилотный проект по оформлению ипотеки без отчёта об оценке квартиры

Сбер анонсировал возможность сэкономить клиенту на ипотеке. Теперь получить ипотечный кредит можно без отчета об оценке квартиры на вторичном рынке.

Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка:

«Мы стремимся сделать ипотечный процесс ещё более простым и быстрым, поэтому уже предпринимали несколько шагов по отмене отчёта об оценке, однако сейчас мы усовершенствовали систему в части удобства для клиента и оформления закладных. Благодаря внедрению технологии искусственного интеллекта, который за несколько секунд анализирует стоимость недвижимости, клиент сократит время на сбор документов и быстрее выйдет на сделку, а также сэкономит от 5 до 12 тысяч рублей на подготовку отчёта об оценке».

Пилотный проект по отмене отчёта об оценке в ипотечном процессе действует в Ленинградской, Архангельской, Вологодской, Мурманской, Новгородской, Псковской и Калининградской областях, Республике Карелия и Республике Коми.

После успешного пилотирования программа будет масштабирована на всю Россию. В рамках проекта есть ограничения по объектам недвижимости, подробности — в чате с ипотечным менеджером на сайте или в приложении Домклик.