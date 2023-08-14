Обучение в медвузах дорожает

Самое значительное повышение стоимости платных образовательных услуг произошло в Первом МГМУ им. И.М. Сеченова: там за первый год обучения по специальности «лечебное дело» теперь придется заплатить не 415 тыс. рублей, а 650 тыс. рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на издание «Медвестник».

Так же ощутимо – с 450 тыс. до 700 тыс. рублей – выросла стоимость обучения на первом курсе по специальности «стоматология». С учетом увеличения платы и за последующие курсы за все шесть лет обучения лечебному делу придется внести на счет вуза 4,48 млн рублей, а не 2,82 млн, за педиатрию – 2,76 млн рублей вместо 2,34 млн, а за стоматологию – 3,91 млн вместо 2,49 млн рублей.

В других крупных вузах цены также выросли, хотя и в меньшей степени, на 15–30 тыс. рублей в год. Речь идет о МГМСУ им. А.И. Евдокимова, Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете им. И.П. Павлова, Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете, Северо-Западном государственном медицинском университете имени И.И. Мечникова.

Остался на прежних позициях по цене за обучение из крупных вузов только РНИМУ им Н.И. Пирогова.