Машины с пробегом начнут поставлять из Китая в Россию

1 тыс. автомобилей с пробегом поставят в РФ до конца года, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление генерального директора международной логистической компании «Дракон-линк» Гэ Синя.

Он отметил, что фирма еще в середине весны получила от властей КНР лицензию на экспорт в Россию автомобилей с пробегом. По его словам, первая партия из 92 подержанных машин уже прибыла из Китая в нашу страну. Большая часть из них не старше пяти лет, добавил он.

В дальнейшем «Дракон-линк» намерен увеличивать объемы поставок подержанных автомобилей из КНР и расширять это направление, отметил Гэ Синь. В планах фирмы развитие офисов в Москве, Хабаровске и Владивостоке.

К увеличению числа ввозимых из Китая подержанных машин на Дальнем Востоке решили подготовиться заранее. К примеру, в начале августа на территории Хабаровской таможни открылась специализированная лаборатория, сотрудники которой на месте проводят необходимые экспертизы, оценивая соответствие импортируемых автомобилей российским требованиям по безопасности.