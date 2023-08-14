РУСАЛ подарил юным братским лыжницам профессиональный инвентарь

Очень нужный подарок получили в канун Дня физкультурника юные братские лыжницы. Арина Шугалей и Кира Хортонен, которым тренеры прочат большое спортивное будущее, стали обладательницами профессионального инвентаря.

По две пары лыж – для конькового и классического хода, и всё, что должно идти в комплекте, приобретены компанией РУСАЛ по инициативе депутата Думы Братска, бразовца Игоря Бобкова.

– Спортивный инвентарь предусмотрен специально для девочек, которым мы эти лыжи сегодня и передали, – комментирует Игорь Бобков, директор литейного производства БрАЗа, депутат Думы Братска. – Девочки талантливые и подают надежды. Очень сильно надеюсь, что эти имена мы ещё услышим.

Кира и Арина – неоднократные победительницы городских и региональных соревнований. Теперь юные спортсменки с нетерпением ждут начало нового соревновательного сезона – обкатать обновки.

– Это профессиональные лыжи, профессиональные ботинки, – говорит Кира Хортонен. – У меня был инвентарь непрофессиональный, похуже. И скорость была меньше.

– Прибавится скорость и техника, – делится Арина Шугалей. – Когда катишься на хороших лыжах, то техника автоматически хорошо отрабатывается. И это большой плюс.

Отметим, что поддержка социальной сферы, в том числе спорта - одна их ключевых задач РУСАЛа, поставленных еще основателем компании Олегом Дерипаской. Металлурги направляют немалые силы и средства на создание современных и доступных условий для занятий любительским и профессиональным спортом в городах своей ответственности.

Так, главным событием этого лета в Братске стало открытие построенного РУСАЛом Центра спортивных единоборств «Сокол». Светлое, красивое здание расположено рядом со стадионом Металлург. Заниматься борьбой, карате и дзюдо в Центре могут до 400 человек в день.