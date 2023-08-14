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Уровень продовольственной инфляции в Иркутской области стал самым низким в Сибири

Инфляция в регионе составила 1,42%, что ниже аналогичных показателей в СФО (2,68%) и в среднем по России (2,72%). В рейтинге российских регионов по этому показателю Приангарье заняло в СФО – 1 место, в России – 10 место. Данные Иркутскстата привели в региональной службе потребительского рынка и лицензирования.

Также отмечается, что в июле по сравнению с предыдущим месяцем на розничном рынке продовольствия области зафиксирована дефляция. Цены на товары за месяц снизились в среднем на 0,27%, индекс потребительских цен на продовольственные товары составил – 99,73%.

Из социально значимых товаров первой необходимости розничные цены были снижены на крупу гречневую-ядрицу, масло сливочное, молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, масло подсолнечное, вермишель, рис шлифованный, чай черный байховый, говядину (кроме бескостного мяса).

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11 августа 2023
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9 августа 2023

За период с 1 по 7 августа 2023 года в Иркутской области из 25 социально значимых продовольственных товаров цены снизились на 12 и практически не изменились на шесть товаров.

Подешевели:

  • лук (-5,09%),
  • рыба мороженная (-2,67%),
  • чай черный (-2,47%),
  • масло подсолнечное (-2,18%),
  • капуста белокочанная (-1,49%),
  • соль (-1,39%),
  • крупа гречневая (-0,94%),
  • молоко пастеризованное (-0,93%),
  • вермишель и пшено (-0,25%),
  • рис (-0,21%),
  • мука пшеничная (-0,02%).

Подорожали:

  • куры (+3,28%),
  • яблоки (+3,13%),
  • масло сливочное (+2,23%),
  • картофель (+1,53).

Тенденция роста цен на мясо кур наблюдалась в 77 субъектах России. Рост цен на плодоовощную продукцию имеет сезонный характер.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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