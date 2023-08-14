Уровень продовольственной инфляции в Иркутской области стал самым низким в Сибири

Инфляция в регионе составила 1,42%, что ниже аналогичных показателей в СФО (2,68%) и в среднем по России (2,72%). В рейтинге российских регионов по этому показателю Приангарье заняло в СФО – 1 место, в России – 10 место. Данные Иркутскстата привели в региональной службе потребительского рынка и лицензирования.

Также отмечается, что в июле по сравнению с предыдущим месяцем на розничном рынке продовольствия области зафиксирована дефляция. Цены на товары за месяц снизились в среднем на 0,27%, индекс потребительских цен на продовольственные товары составил – 99,73%.

Из социально значимых товаров первой необходимости розничные цены были снижены на крупу гречневую-ядрицу, масло сливочное, молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, масло подсолнечное, вермишель, рис шлифованный, чай черный байховый, говядину (кроме бескостного мяса).

За период с 1 по 7 августа 2023 года в Иркутской области из 25 социально значимых продовольственных товаров цены снизились на 12 и практически не изменились на шесть товаров.

Подешевели:

лук (-5,09%),

рыба мороженная (-2,67%),

чай черный (-2,47%),

масло подсолнечное (-2,18%),

капуста белокочанная (-1,49%),

соль (-1,39%),

крупа гречневая (-0,94%),

молоко пастеризованное (-0,93%),

вермишель и пшено (-0,25%),

рис (-0,21%),

мука пшеничная (-0,02%).

Подорожали:

куры (+3,28%),

яблоки (+3,13%),

масло сливочное (+2,23%),

картофель (+1,53).

Тенденция роста цен на мясо кур наблюдалась в 77 субъектах России. Рост цен на плодоовощную продукцию имеет сезонный характер.