Уровень продовольственной инфляции в Иркутской области стал самым низким в Сибири

Инфляция в регионе составила 1,42%, что ниже аналогичных показателей в СФО (2,68%) и в среднем по России (2,72%). В рейтинге российских регионов по этому показателю Приангарье заняло в СФО – 1 место, в России – 10 место. Данные Иркутскстата привели в региональной службе потребительского рынка и лицензирования.
Также отмечается, что в июле по сравнению с предыдущим месяцем на розничном рынке продовольствия области зафиксирована дефляция. Цены на товары за месяц снизились в среднем на 0,27%, индекс потребительских цен на продовольственные товары составил – 99,73%.
Из социально значимых товаров первой необходимости розничные цены были снижены на крупу гречневую-ядрицу, масло сливочное, молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, масло подсолнечное, вермишель, рис шлифованный, чай черный байховый, говядину (кроме бескостного мяса).
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За период с 1 по 7 августа 2023 года в Иркутской области из 25 социально значимых продовольственных товаров цены снизились на 12 и практически не изменились на шесть товаров.
Подешевели:
- лук (-5,09%),
- рыба мороженная (-2,67%),
- чай черный (-2,47%),
- масло подсолнечное (-2,18%),
- капуста белокочанная (-1,49%),
- соль (-1,39%),
- крупа гречневая (-0,94%),
- молоко пастеризованное (-0,93%),
- вермишель и пшено (-0,25%),
- рис (-0,21%),
- мука пшеничная (-0,02%).
Подорожали:
- куры (+3,28%),
- яблоки (+3,13%),
- масло сливочное (+2,23%),
- картофель (+1,53).
Тенденция роста цен на мясо кур наблюдалась в 77 субъектах России. Рост цен на плодоовощную продукцию имеет сезонный характер.