Байкальский танцевальный фестиваль прошел при поддержке Эн+

Одна из задач фестиваля – привлечение внимания к экологии Байкала, особенно к вопросам загрязнения озера микропластиком.

В рамках мероприятия профессиональные артисты, в разное время окончившие Бурятское хореографическое училище и работающие сейчас в разных театрах страны, продемонстрировали свое мастерство на сцене, установленной прямо на берегу Байкала. Многие зрители специально приехали сюда для участия в мероприятии. Артисты балета исполнили отрывки из «Лебединого озера», «Корсара», «Красавицы Ангары» и представили современную хореографию.

«Фестиваль сделал большой шаг вперед благодаря сотрудничеству с нашими партнерами. Без их участия было бы сложно сделать масштабное мероприятие, поднять такую организационную ношу, а они ее с нами разделяют, четко видят цели, задачи фестиваля», – говорит продюсер мероприятия Павел Окунев.

Впервые событие на берегу озера «Балет на Байкале» пополнил программу Байкальского танцевального фестиваля в 2022 году благодаря энергохолдингу Эн+. Зрители назвали праздник танца фантастическим событием.

«Фестиваль привлекает внимание к вопросу сохранения природного богатства озера Байкал. Организаторы второй год проводят фотовыставку «Арт-Мусор», посвящают экоповестке хореографические постановки и транслируют тему через творчество. Именно тема экологии озера стала точкой соприкосновения Эн+ и организаторов», – отметила директор департамента по внешним связям Эн+ Ольга Санарова. – Мы призываем участников мероприятия и всех туристов Байкальской природной территории отказаться во время отдыха здесь отказаться от использования пластика».

Энергохолдинг основан промышленником Олегом Дерипаской, который неоднократно обращал внимание общественности на необходимость решения вопросов охраны озера Байкал. Компания более 20 лет ведет комплексные программы по сохранению и защите экосистемы озера.

В 2022 году по инициативе Эн+ создана Ассоциация «Байкал без пластика», объединившая власть, бизнес и общественность вокруг проблемы оборота пластиковой продукции в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.