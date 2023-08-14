Восстановительный рост российской экономики близок к завершению

Росстат опубликовал предварительную оценку ВВП за II квартал 2023 года, рассчитанную производственным методом. Согласно полученным данным, рост российской экономики за этот период составил 4,9% (г/г), что несколько выше прогнозов Минэкономразвития (4,6%) и ЦБ (4,8%). Таким образом, впервые с I квартала 2022 года годовая динамика ВВП стала положительной (I квартал 2023 года: -1,8% (г/г), отмечает Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам»:

– Столь сильный рост, конечно, обусловлен эффектом низкой базы – на II квартал 2022 года пришелся максимальный спад российской экономики в прошлом году (-4,5% (г/г). Но, судя по данным Росстата, во II квартале 2023 года экономика преодолела этот спад – ВВП в реальном выражении оказался на 0,2% выше показателя двухлетней давности (II квартал 2021 года). Вернулась ли экономика к уровню ВВП I квартала 2022 года (пиковое значение до начала военного конфликта и жестких санкций), станет понятнее после того, как будут опубликованы данные Росстата по квартальному ВВП с исключением сезонности.

В отраслевом разрезе наибольший рост по отношению ко II кварталу прошлого года показали пассажирооборот транспорта (+19,8%), оптовая торговля (+12,5%), обрабатывающая промышленность (+12,5%), строительство (+9,8%). Но более показательно сравнение с данными двухлетней давности – значительно превысили докризисный уровень такие отрасли, как пассажирооборот транспорта, строительство, сельское хозяйство и обрабатывающая промышленность. Это следствие рекордного урожая прошлого года, программ льготной ипотеки, ускоренного роста госрасходов на финансирование производства военной продукции и инфраструктурного строительства, развития внутреннего туризма (на фоне сокращения доступности выездного). В то же время оптовая и розничная торговля еще не восстановились, а добыча полезных ископаемых фактически стагнирует в результате потери европейского газового рынка и последствий санкционных ограничений по нефти и нефтепродуктам. Но потребительский спрос в целом (розничная торговля, общественное питание и рынок услуг), по оценке Минэка, в реальном выражении уже превысил уровень июня 2021 года на 2,3% за счет отложенного потребительского спроса, роста зарплат и кредитования.

По нашим оценкам, исходя из текущей траектории, ВВП РФ в этом году может вырасти на 1,7-1,8%. По прогнозу ЦБ – на 1,5-2,5%, по апрельскому прогнозу Минэкономразвития – на 1,2%. При этом глава министерства Максим Решетников недавно сказал, что рост по итогам года превысит 2%, такие же оценки высказывали президент РФ Владимир Путин и глава правительства Михаил Мишустин. В то же время во II квартале 2023 года динамика ВВП может замедлиться: Минфин говорит о нормализации траектории госрасходов после периода ускоренного роста, а потребительский и инвестиционный спрос могут начать тормозить на фоне резкого ослабления курса рубля и начавшегося ужесточения ДКП со стороны Банка России для сдерживания ускоряющейся инфляции. Более того, нарастающая динамика ослабления рубля (курс USD/RUB вплотную приблизился к отметке 100 рублей, укрепившись с начала июня на 23%, а с начала года – на 41%) вызывает опасения, что ЦБ, возможно, придется резко повысить ключевую ставку, что сделает охлаждение внутреннего спроса более заметным.