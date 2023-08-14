Новостройки с отделкой подорожали на 11% в Москве

Средняя цена лота составляет 18 млн рублей (+11,1% за год), сообщили «Известиям» аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости».

По данным экспертов, в комфорт-классе средневзвешенная цена 1 кв. м квартир с отделкой выросла на 9%, до 300,8 тыс. рублей при средней стоимости лота 12,6 млн рублей (+4% за год). В премиум-классе отмечается рост на 17,5%, до 1,1 млн рублей за 1 м и цене лота 138,2 млн рублей (+39,6% за год). В бизнес-классе средневзвешенная цена 1 кв. м квартир с отделкой снизилась на 6,2% и составила 482,1 тыс. рублей при цене лота 29,8 млн рублей (–10,6% за год).

Стоимость самой дешевой квартиры с отделкой в комфорт-классе составляет 3,6 млн рублей.