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Доллар пробил отметку 100 рублей. Что дальше?

В понедельник на Мосбирже американская валюта торгуется на уровне 101 руб./доллар (+1,61%), евро –  110 руб./евро (+1,79%). С начала года рубль обвалился на четверть. Причина – сокращение поступлений от экспорта энергоресурсов с одновременным ростом объёмов импорта.

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По мнению экспертов БКС Мир инвестиций, для валютного рынка важны два параметра – каким будет средний курс в течение года и устойчивость валютного курса.

– С начала года средний курс составляет примерно 80 руб. за доллар – уровни, которые были ещё в 2015 году. Экономика давно подстроилась под такой курс. Если доллар вернётся на уровень 75-80 во втором полугодии, это не будет иметь больших негативных последствий для экономики. Но если он останется в окрестности 100 руб. надолго, то через полгода-год мы получим инфляцию, снижение реальных располагаемых доходов населения и усиление рисков корпоративных дефолтов, – подчеркивают эксперты БКС.

Аналитики не исключают, что курс доллара пойдёт на 120. При этом ожидают, что  ЦБ должен вмешаться в ситуацию.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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