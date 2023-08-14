ПСБ принимает участие в проекте цифровизации Системы социального обеспечения военнослужащих и их семей

Председатель ПСБ Петр Фрадков и министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023» обсудили вопросы расширения сотрудничества в сфере пенсионного обеспечения военнослужащих и внедрения новой Системы социального обеспечения для военнослужащих и членов их семей.

В рамках сотрудничества с Министерством обороны ПСБ обеспечивает выплаты военных пенсий и социальных пособий, в том числе в новых российских регионах, и осуществляет комплексное банковское обслуживание военнослужащих, включая льготное кредитование.

Одним из направлений взаимодействия с Министерством обороны является участие банка в проекте внедрения Системы социального обеспечения военнослужащих, которая позволяет вести централизованный персонифицированный учет, назначение пенсий и социальных выплат и обеспечивает контроль каждой выплаты.

Внедрение системы обеспечит цифровизацию и унификацию процессов пенсионного и социального обслуживания военнослужащих, что в результате повысит качество обслуживания военнослужащих и существенно упростит процесс оформления выплат. ПСБ успешно провел все необходимые работы по интеграции с новой системой и обеспечил готовность к проведению выплат.