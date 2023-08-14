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ВТБ развивает стратегическое сотрудничество с НПО «Высокоточные комплексы»

Банк ВТБ и АО «НПО «Высокоточные комплексы» в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве.

Свои подписи под документом поставили заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Валерий Лукьяненко и генеральный директор АО «НПО «Высокоточные комплексы» Олег Рязанцев.

В соответствии с соглашением банк ВТБ будет участвовать в кредитовании производственных программ предприятий Холдинга по линии гражданской продукции (коммунальной, сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники, продукции металлообработки, радиотехнических систем, метеорологического оборудования и др.) и оказывать содействие в реализации инвестиционных проектов.

«С АО «НПО «Высокоточные комплексы» банк связывают многолетние партнерские отношения. Поддержка уникальных и высокотехнологичных отечественных предприятий, является одним из приоритетных направлений работы ВТБ. Сегодня ВТБ, как и вся экономика, работает в новой реальности. И одна из основных задач в текущей ситуации - диверсификация производств, процессов. В новых условиях банк ВТБ остается надежным партнером НПО «Высокоточные комплексы», предлагая самые современные финансовые инструменты», – отметил заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Валерий Лукьяненко.

«Банк ВТБ занимает активную позицию по развитию российской промышленности, оказывает поддержку предприятиям и обладает прекрасной репутацией. В настоящее время на наших предприятиях активно расширяются компетенции в сфере разработки и производства гражданской продукции. Искренне убежден, что сотрудничество АО «НПО «Высокоточные комплексы» с банком ВТБ поможет выйти нашему холдингу на новый уровень развития и покорить новые промышленные вершины во благо нашей Родины», – подчеркнул генеральный директор АО «НПО «Высокоточные комплексы» Олег Рязанцев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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