Рубль резко укрепился на сообщении ЦБ: доллар упал к 97

Эксперты ожидают резкого повышения ключевой ставки.

Рубль, обновив многомесячный минимум, резко укрепился, реагируя на решение ЦБ провести во вторник внеочередное заседание по ключевой ставке.

В результате доллар приближался к 97,2 руб. после того, как в середине торгов установил максимум с марта 2022 г. на отметке 101,75 руб., евро от аналогичной вершины 111,4 руб. опустился до 106 руб.

По мнению экспертов БКС Мир инвестиций, скорее всего, ЦБ принял такое решение на фоне безостановочного обесценивания рубля. Они считают вероятным «очередное существенное повышение ключевой ставки».

Ранее аналитики отмечали, что для валютного рынка и экономики важны два параметра – средний курс доллара в течение года и устойчивость курса.

– С начала года средний курс составляет примерно 80 руб. за доллар – уровни, которые были ещё в 2015 году. Экономика давно подстроилась под такой курс. Но если доллар останется в окрестности 100 руб. надолго, то через полгода-год мы получим инфляцию, снижение реальных располагаемых доходов населения и усиление рисков корпоративных дефолтов, – поясняли эксперты БКС.

Аналитики не исключали поход доллара на 120 и ожидали, что ЦБ должен вмешаться в ситуацию.