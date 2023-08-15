ЦБ не видит позитивного сценария развития экономики РФ

Ключевая ставка будет удерживаться на двузначных значениях, экономика сможет вернуться к траектории сбалансированного роста лишь в 2026 году.

Опубликованный в пятницу проект «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов» (ОНЕГДКП) рассматривает три сценария макроэкономического развития – базовый, рисковый и «Усиление фрагментации». Примечательно, что на этот раз ЦБ РФ не представил сценариев, которые были бы лучше, чем базовый (годом ранее был представлен позитивный сценарий «Ускоренная адаптация»), отмечает Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам»:

– Альтернативные сценарии отличаются только комбинацией внешних условий. Для всех сценариев предусмотрено повышение на 50 б. п. прогнозного диапазона нейтральной ключевой ставки – теперь он составляет не 5-6%, а 5,5-6,5%, и его достижение предполагается лишь с 2026 года. До этого времени значения ключевой ставки прогнозируются существенно выше, и чем более пессимистичен сценарий, тем выше будет инфляция и ключевая ставка. В базовом сценарии максимальный уровень средней ключевой ставки будет достигнут в 2024 году (8,5-9,5%), в сценарии усиления фрагментации она достигнет на пике 11-12%, а в рисковом сценарии – 12,5-13,5%. Таким образом, прогнозы ЦБ предполагают, что ставка в ближайшие два года будет удерживаться на значениях, близких к двузначным. Восстановительный рост российской экономики (+1,5-2,5%) завершится в этом году, и в 2024-2025 годах темп роста будет ниже. Экономика сможет вернуться к траектории сбалансированного роста (1,5-2,5%) лишь в 2026 году. В сценарии усиления фрагментации предполагается стагнация или мягкая рецессия экономики в 2024 году и рост в пределах 1% в 2025году, в рисковом сценарии прогнозируется два года рецессии.

Интересно сравнить прошлогодние прогнозы ЦБ в аналогичном документе с текущей ситуацией. Можно сделать вывод, что текущее развитие ситуации оказалось ближе всего не к базовому сценарию (где предполагалось продолжение спада экономики и в 2023 году), а к сценарию «ускоренной адаптации». Экономика адаптировалась к изменению внешних условий быстрее ожиданий и перешла к росту уже в 2023 году.

Почему же инфляция, вместо ожидавшегося ЦБ в этом сценарии досрочного возвращения к цели, ускоряется, а ЦБ вместо того, чтобы снижать ключевую ставку, приступил к ее повышению и планирует сохранять высокий уровень ставок в ближайшие два года? Дело в том, что экономическая картина отличается от прогноза по ряду параметров. Во-первых, это ускоренный рост бюджетных расходов, разогнавший потребительский спрос. Во-вторых, продолжившееся ужесточение санкций (более низкие значения экспорта и изменения в его валютной структуре, что при ускоренно восстанавливающемся внутреннем спросе способствует ослаблению рубля и последующему переносу в инфляцию). В-третьих, и так существовавший дефицит трудовых ресурсов обострился вследствие мобилизации, миграционного оттока и усиленного спроса предприятий ВПК на рабочую силу.

На пресс-конференции зампреда ЦБ Алексея Заботкина обсуждались и ближайшие перспективы ДКП. В частности, по его словам, статистические данные за последние три недели с июльского заседания совета директоров ЦБ показывают, что инфляция идет в верхней половине прогнозного диапазона (5-6,5%). Это означает, что вероятность повышения ключевой ставки на сентябрьском заседании, по крайней мере, не снизилась. Также он подтвердил мнение ЦБ, что динамика курса обусловлена прежде всего условиями внешней торговли и растущим объемом рублевого внутреннего спроса на импорт: «Рост внутреннего спроса для стабильной динамики курса должен быть соразмерен экспортным возможностям экономики». По словам Заботкина, повышение ключевой ставки, во-первых, замедлит рост внутреннего спроса, во-вторых, повысит привлекательность рублевых сбережений – и то, и другое должно оказать поддержку курсу рубля. ЦБ по-прежнему не видит рисков финансовой стабильности от ослабления рубля, но хотел бы снизить волатильность рынка, для чего и принял решение о приостановке зеркалирования покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила.

Мы полагаем, что ситуация с курсом рубля становится все более напряженной. Ответы ЦБ показывают, что он считает этот процесс объективным и пока не видит в этом угрозы финансовой стабильности, чтобы применять экстренные меры (в том числе экстренное повышение ключевой ставки), но будет учитывать влияние ослабления рубля на прогнозы инфляции. Фактически, основным инструментом реагирования остается повышение ключевой ставки и это может означать, что если динамика курса рубля не развернется, то повышение ключевой ставки может превысить базовый прогноз уже в этом году.