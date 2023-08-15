Ключевая ставка вверх? ЦБ объявил о внеочередном заседании

Во вторник, 15 августа 2023 г., состоится заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров — 10:30 МСК, говорится в официальном сообщении на сайте регулятора.

По мнению аналитиков, скорее всего, решение принято на фоне безостановочного падения курса рубля, который в понедельник обновил минимумы с марта 2022 года и поднялся выше 101 рубля. Эксперты ожидают существенного повышения ключевой ставки после аналогичного шага по итогам июльского заседания.

Напомним, в июле Банк России повысил ключевую ставку сразу на 100 б.п.до 8,5%., хотя консенсус-прогноз аналитиков предполагал повышение только на 50 б.п., до 8%.

На фоне решения провести внеочередное заседание рубль укрепился до 97,5 руб./за доллар.