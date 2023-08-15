Спрос на автослесарей взлетел на 53% в Иркутской области

Эксперты онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru выяснили, как изменился спрос на австослесарей и автомехаников в Иркутской области, и сколько им готовы платить работодатели.

С января по август 2023 года в Иркутской области было открыто около 1,3 тысячи вакансий для автослесарей, автомехаников, автоэлектриков и других специалистов, связанных с ремонтом и обслуживанием автомобилей. За год спрос на них взлетел более, чем вполовину: +53% вакансий по сравнению с аналогичным периодом 2022. Для сравнения, в целом по России объем вакансий для данных специалистов вырос за тот же период на 74%, а по Сибири – на 71%.

Профсфера «Автомобильный бизнес» по итогам июля оказалась самой дефицитной в Иркутской области, здесь на одну вакансию приходится лишь 1,1 резюме, при норме 4-7,9 резюме на вакансию.

По данным аналитического сервиса «Люди в цифрах», больше всего вакансий для мастеров по ремонту и обслуживанию автомобилей в регионе открыли компании «Сибгарант +», «Газстройпром», «МехСервис», «СпецТрансАвто», «Стройтранснефтегаз», «Сервис-Интегратор», «Механизированная колонна №1», «Иркутская нефтяная компания».

В связи с ростом конкуренции за персонал растут и зарплатные предложения. Так, в 2022 году диапазон зарплат для автомастеров составлял 57-114 тыс. рублей, а уже в первом полугодии 2023 он зафиксирован на уровне 68-137 тыс. рублей. Самые высокие зарплаты иркутским специалистам по ремонту и обслуживанию машин предлагают на вахте – на такие вакансии, кстати, приходится 13% от всех предложений для данных специалистов, и чаще всего это работа в северных регионах (Якутия, Магадан, Ямал, Норильск и др.). «Потолок» предложений в вахтовых вакансиях достигает 250 тысяч рублей на руки. Те, кто не готов к переезду также вполне могут рассчитывать за зарплату 100+ тысяч рублей, а предлагаемые максимумы находятся на уровне 200 тыс. руб. (см подборку вакансий ниже).

Несмотря на явный «рынок соискателя», большинство вакансий для автомастеров доступны сейчас в основном опытным кандидатам: 66% предложений о работе требуют опыта от 1 до 3 лет, 16% – 3-6 лет, 1% – более 6 лет, и только на 16% оставшихся вакансий могут претендовать новички в профессии. Между тем, среди соискателей, готовых работать с машинами, каждый четвертый сейчас не имеет опыта, то есть только учится профессии или решил сменить прежнюю (25%).

Еще один любопытный факт: несмотря на то, что ремонт и обслуживание автомобилей преимущественно мужская работа (98% соискателей – мужчины), 2% резюме принадлежат женщинам.