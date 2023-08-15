«Заморозки нет, инвесторов много», – Евгения Найдёнова об интересе к туротрасли Приангарья

«Интерес к туристической отрасли в регионе значителен, инвесторы постоянно интересуются земельными участками и возможностями», – заявила на Ярмарке инвестиционных проектов в Центре «Мой бизнес» руководитель Агентства по туризму Иркутской области Евгения Найдёнова.

«Вижу всплеск интереса к территории»

На вопрос модератора, происходит ли заморозка крупных инвестиционных проектов в Иркутской области, Евгения Найденова ответила, что, скорее, наоборот.

– Инвестиционные проекты, которые планировались, реализуются. Компания «Гранд Байкал», которая запускает в Иркутске несколько отелей, подтверждает свои планы. Идёт строительство и в особой экономической зоне «Ворота Байкала». Мы видим, что свободных участков нет, а потребность зайти на эту территорию у инвесторов есть. Я, наоборот, вижу всплеск интереса к нашей территории, – отметила Евгения Найдёнова.

«Туризм – вершина айсберга»

Руководитель Агентства по туризму Иркутской области подчеркнула, что сейчас важно расставить приоритеты и наметить перспективные территории для развития бизнеса.

– Туризм – лишь вершина айсберга. Благодаря туризму создаётся та самая, правильная инфраструктура – это и коллективные средства размещения, и места досуга, и развлекательная инфраструктура, и спортивная. Это и дороги, и аэропорты. Всё это важно для формирования туристического потока и развития региона. Наши гости хотят наполнить свой отдых, получить впечатления, они хотят попробовать наш регион на вкус, увидеть тот самый Байкал. А для этого необходимо правильно концентрировать наши усилия. Сейчас мы разрабатываем концепции событийного, гастрономического, круизного, экологического, промышленного и детского туризма. К первому сентября они уже будут готовы, гастрономическую концепцию мы представим чуть раньше.

Высокий интерес подтверждает и Ярмарка инвестиционных проектов – несмотря на лето и высокий туристический сезон, в Центре «Мой бизнес» было многолюдно – иркутские предприниматели проявили большой интерес к мероприятию.

«Магнитов много, но едут на Байкал»

Природных магнитов в Иркутской области много, рассказала Евгения Найдёнова.

– У нас есть прекрасное Братское взморье, красивые районы в Черемховском районе, в Усолье, но при этом основной туристический поток всё-таки формируется вдоль озера Байкала – это такие кластеры, как Южное Прибайкалье, Слюдянка, Байкальский тракт, Листвянка, Большое Голоустное, Бугульдейка, Ольхон, Малое море.

Далее Евгения Найдёнова рассказала, какие проекты находится в активной разработке.

1. Байкальск – ОЭЗ

– Байкальск– территория, на которой планируется развитие эко-города, где сегодня работает компания ВЭБ.РФ в лице Байкал.Центр. При содействии правительства Иркутской области создаётся особо экономическая зона туристского направления «Ворота Байкала».

2. Тальцы – «Байкальская слобода»

– Сейчас проект называется «Байкальская слобода», он реализуется совместно с Корпорацией Туризм.РФ. Там будет создан круглогодичный курорт. При этом территория будет иметь интересное наполнение – на территории планируется яхтенная марина, аквапарк, несколько гостиничных комплексов, в общей сложности будет создано 3,5 тысячи номеров. Гости, которые приезжают на Байкальский тракт, смогут посетить «Байкальскую слободу» и задержаться там на несколько дней. В сентябре Корпорация Туризм.РФ представит мастер-план этой территории. Можно будет более детально ознакомиться. Именно там будут представлены инвестиционные лоты, куда инвесторы смогут заходить и реализовывать свои проекты.

3. Круизный туризм

– Сейчас это приоритетное направление, которое прорабатывается в Иркутской области. Мы неоднократно подавали документы в правительственную комиссию. Совсем недавно в регионе была комиссия из Министерства транспорта, обсуждалась необходимость создания причальных сооружений. Сейчас они находятся в неудовлетворительном состоянии, но при этом есть хороший тренд на круизный туризм. Мы видим, что бизнес уже отозвался. Восточно-Сибирское речное пароходство строит два катамарана вместимостью 148 пассажирских мест каждый. От государства в этом виде туризма требуются инвестиции в причальные сооружения для создания инфраструктуры.

4. Байкальский тракт

– На сегодня губернатором Игорем Кобзевым поставлена задача создать инфраструктуру придорожного сервиса на территориях, прилегающих к Байкальскому тракту. Гость может задержаться, погулять, пройтись по экологической тропе.

5. Туристическая инфраструктура в Бугульдейке и Большом Голоустном

– Если смотреть на территорию Листвянки, мы видим хаотичную застройку, невозможность сделать набережную, народ туда едет, и при этом нет возможности отдохнуть. Не хочется, чтобы история повторилась, поэтому сейчас в Большом Голоустном и Бугульдейке мы разрабатываем архитектурный облик территорий. Прорабатываем, где необходимо сделать променадные дорожки, чтобы они правильно выходили на берег Байкала.

6. Мастер-план двух территорий

– Компания Прогород по заказу Минэкономики РФ начинает масштабную работу по разработке туристической схемы макротерритории Байкал – в неё включаются два региона – Республика Бурятия и Иркутская область. Ведётся большая аналитическая работа, к декабрю планируют представить мастер-план для двух локаций. После этого уже в рамках национальных проектов планируется реализация туристических проектов. Они станут приоритетными для государства и будет ясно, на какие инфраструктурные проекты будет направлено финансирование.