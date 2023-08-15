Последствия сильного ливня устраняют в Иркутске

Большая часть осадков зарегистрирована в Октябрьском районе: подтопило низменные участки дорог, придомовые территории, здания. Об этом рассказали в мэрии.

Сотрудники аварийно-спасательной службы МКУ «Безопасный город» откачивают воду на первом этаже в здании на улице Депутатской. Специалисты комитета по управлению Октябрьским округом обследуют многоквартирные дома и дворовые территории по заявкам жителей.

– Ливень прекратился, вода постепенно уходит с пониженных участков. Специалисты МУП «Иркутскавтодор» прочищают колодцы и лотки ливневой канализации, – рассказал заместитель мэра – председатель комитета по управлению Октябрьским округом Георгий Комаров.

Также произошло аварийное отключение электроснабжения в Правобережном округе, частично на улицах: Октябрьской Революции, Красноказачья, Иосифа Уткина, Фридриха Энгельса, Ямская, Горная, Софьи Перовской, Декабрьских Событий. Восстановительные работы проводятся силами ЮЭС ОАО «Иркутская электросетевая компания».