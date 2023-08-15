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Всероссийская акция «Ночь кино – 2023» пройдет 26 августа в галерее Виктора Бронштейна

На мероприятии прозвучат авторские аранжировки саундтреков к известным фильмам от иркутских диджеев.

Для посетителей будут открыты все выставки: постоянная экспозиция искусства Даши Намдакова и его семьи, персональная выставка стрит-арт художника из Санкт-Петербурга Евгения Мулука «Начало» и проект «Собрание двух веков. Город. Лес. Человек» с живописью из коллекции галереи и работами современных авторов из разных городов России.

На трех этажах прозвучат музыкальные сеты с разным настроением: на первом – динамичный, на втором – романтичный, а на третьем – легкий и расслабляющий. В них иркутские диджеи Dara, Manty и Calipso включили авторские аранжировки к известным фильмам. Кроме того, пройдет онлайн-интерактив – с помощью подсказок в телеграм-боте можно будет отгадать, саундтреки к каким фильмам звучат на мероприятии. Те, кто назовет все кинокартины правильно, получат специальные подарки.

Во время «Ночи кино» можно будет провести время в релакс-зоне и попробовать авторские напитки, созданные специально к событию. У каждого гостя будет возможность получить обои с абстрактной живописью Евгения Мулука для смартфона и лэптопа.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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