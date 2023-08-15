Россияне оценили качество питьевой воды на три балла

Большинство россиян в курсе необходимости ежедневного потребления воды и последствий обезвоживания, а потому потребляют не менее литра воды в день. Но зачастую эта вода – не лучшего качества, свидетельствуют результаты опроса, проведенного разработчиком систем для очистки и водоподготовки питьевой воды WATWELL и деловой соцсетью TenChat (резиденты Сколково).

Почти у двух третей граждан есть вопросы к качеству воды в их регионе, при этом каждый второй регулярно пьет воду из-под крана. Большинство офисных работников готовы увеличить потребление воды или сократить потребление других привычных офисных напитков, если работодатель обеспечит их вкусной водой.

Как показал опрос, 78% респондентов в курсе необходимости ежедневного потребления воды, а 61% знают о последствиях обезвоживания. В то же время люди как правило не контролируют потребление жидкости и пьют по мере наступления жажды (81%). Свыше половины опрошенных (59%) оценивают объем ежедневно потребляемой воды в 1-2 литра, 19% – от двух литров, 15% – в 0,5-1 литр, 5% пьют менее пол-литра воды и 2% не пьют воду вообще.

Опрос также показал, что работники офисов потребляют воду активнее респондентов, работающих из дома или в гибридном режиме, – по той причине, что офисных сотрудников питьевой водой зачастую обеспечивает работодатель.