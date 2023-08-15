10% «вторички» ушло с рынка

Из-за резкого роста курса валют, часть продавцов сняла свои предложения, а люди, имеющие рубли, наоборот, стремятся их куда-то срочно вкладывать, сообщили «Известиям» участники рынка недвижимости.

За последний месяц предложение вторичного жилья в Москве и Московской области сократилось на 10%, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – на 8%, в городах с населением более 500 тыс. жителей – на 9%. Об этом «Известиям» сообщил руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов.

По информации директора по продажам федеральной компании «Этажи» Сергея Зайцева, объем предложения вторичных квартир по России за месяц уменьшился на 5%. Одна из основных причин – переориентация покупателей на вторичный рынок, отметил он.

– Переход покупателей на вторичный рынок с первичного на фоне высоких цен и отмены околонулевых ставок по ипотеке от девелоперов был ожидаем, – сказал «Известиям» коммерческий директор GloraX Егор Федоров. – Например, малогабаритные квартиры в домах старого жилого фонда зачастую предлагаются по более привлекательным ценам, чем в новостройках на этапе строительства.