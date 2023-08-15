С начала года россияне приобрели 3,76 млн подержанных машин

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») проанализировали результаты продаж июля 2023 года на рынке автомобилей с пробегом. Четвертый месяц подряд ежемесячные регистрации подержанных машин в России все ближе приближаются к 600 тысячам сделок. В июле 2023 года россияне приобрели 594,8 тысячи подержанных машин, на 2% больше по сравнению с прошлым месяцем и на 24% больше по сравнению с июлем 2022 года. Всего за семь месяцев этого года новых владельцев нашли 3,76 миллиона авто с пробегом по сравнению с 2,87 миллиона за аналогичный период прошлого года (вторичный рынок вырос на 31%). При этом июль отличился тем, что активнее других росли продажи японских марок: Lexus (+7,6%), Toyota (+5,5%) и Honda (+4,4%). Катализатором краткосрочного расширения бизнеса стали новые ограничения Страны Восходящего солнца по отношению к нашему рынку, вступившие в силу 9 августа. В то же время продажи Audi, Chevrolet, Daewoo, Mercedes-Benz и Opel немного снизились.
В любой сфере российского бизнеса сейчас чаще обычного происходят какие-то значимые изменения. Авторитейл машин с пробегом также не является исключением. Несмотря на то, что в июле лидерами продаж, как и месяцем ранее, остались марки Lada (132,6 тыс. а/м), Toyota (68,1 тыс а/м), Kia (35,4 тыс а/м), Nissan (30,7 тыс а/м) и Hyundai (30,3 тыс а/м), лидеры по динамике роста сменились.
Во второй летний месяц к привычным факторам влияния (колебания курса валют, дефицит качественных машин и сложности с логистикой) добавилась очередная порция санкций. На этот раз отличилась Япония, которая практически с началом второй половины лета объявила о том, что с 9 августа запрещает экспорт в Россию любых автомобилей с двигателем больше 1,9 литра, а также всех машин с гибридными силовыми установками и минивэнов, включая кэй-кары. Естественно, что данное обстоятельство отразилось на том, что все, кто планировал приобретение таких машин в будущем или просто строил именно на них бизнес, постарались успеть привезти и реализовать их как можно в большем количестве.
Так, активнее других выросло количество сделок по самым дорогим в нашей стране «японцам» – машинам марки Lexus. В июле новых владельцев обрели 6 499 автомобилей (+7,6% к июню). Как и в прежние времена, наибольшей популярностью пользовался среднеразмерный кроссовер Lexus RX – 2 546 а/м. Однако в целом в модельной гамме сильнее других возросли продажи самых больших вседорожников марки – Lexus LX (1 006 а/м; +9% за месяц). Родственная Lexus марка Toyota по-прежнему занимает второе место по продажам в абсолютном зачете брендов. В июле было реализовано 68,1 тысяч этих автомобилей (+5,5 %). В этой «фамилии» тоже годами не меняется лидер – это Toyota Corolla (10,8 тысячи машин; +3,5%).
Любимые многими и в нашей стране, и во всем мире автомобили марки Honda приросли в июле в объеме продаж на 4,4% – до 20,3 тысяч машин. В общем зачете популярных марок вторичного рынка это позволило бренду подняться с девятого на седьмое место. И все это при том, что на рынке новых автомобилей Honda последний раз была у нас в десятке лучших уже более десяти лет назад. Бестселлером Honda, представленной более чем сорока моделями, продолжает оставаться хэтчбек Fit (3,6 тысячи а/м; +3,2%). В прошлом несколько лет подряд он продавался у нас официально под именем Jazz.
Корейские марки также отметились приростом продаж, хотя и меньшим, чем «японцы». Автомобили Kia нашли за июль 35,4 тысячи владельцев (+3,7%), a Hyundai выбрали 30,3 тысячи клиентов (+3,0%). В первом бренде с большим отрывом от остальных моделей лидирует Rio (11,9 тысячи), во втором – Solaris (11,8 тысячи). Именно эти малолитражки еще совсем недавно занимали верхние строчки рейтинга продаж среди новых машин, а сейчас находятся в пятерке рейтинг на рынке АСП.
При этом в абсолютном зачете марок в июле продолжала лидировать Lada. По ней на рынке состоялось 132,6 тысячи сделок. Но динамика оказалась во втором месяце лета близка к нулевой (+0,6%). Практически такая же ситуация с продажами у Renault (19,6 тысячи машин, 0%). В свою очередь пусть и небольшой, но положительной динамикой отличились Volkswagen (+3,9%), Ford (1,8%), BMW (3,2%) и Skoda (2,2%).
В то же время в нашем топ-20 нашлось в июле сразу пять марок, продажи которых незначительно, но сократились. Это Audi (10 376 а/м; -0,7%), Chevrolet (18 669; -2,1%), Daewoo (10 654, -1,9%), Mercedes-Benz (15 224; -0,5%) и Opel (12 249; -0,6%). В абсолютных цифрах их продажи пока достаточно неплохие, и падение относительно июня попадает скорее в области погрешности, чем означает начало какого-то переломного тренда.
Марина Дембицкая, руководитель «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»):
«В целом динамика объемов бизнеса сегодня остается разнонаправленной. С одной стороны, продолжающийся рост цен на новые машины заставляет все большее число автомобилистов выбирать подержанный товар и нести деньги именно в этот сегмент авторитейла. С другой – скачки курса рубля и все новые порции санкций тормозят все сферы бизнеса, включая перепродажу машин с пробегом. Так или иначе, но август едва ли станет тем месяцем, который каким-либо серьезным образом изменит этот рынок. По результатам последнего месяца лета объем реализации подержанных машин скорее всего сохранится на уровне близком к 600 тысячам автомобилей».
Топ-20 популярных марок среди а/м с пробегом по итогам июля 2023 года
|
Марка
|
Июль 23
|
Июнь 23
|
Январь-Июль 23 г
|
Июль 23 /
Июнь 23
|
1
|
LADA
|
132599
|
131742
|
861308
|
0,6%
|
2
|
Toyota
|
68149
|
64408
|
414151
|
5,5%
|
3
|
Kia
|
35440
|
34126
|
222183
|
3,7%
|
4
|
Nissan
|
30725
|
29521
|
190073
|
3,9%
|
5
|
Hyundai
|
30321
|
29403
|
190900
|
3,0%
|
6
|
Volkswagen
|
26349
|
25312
|
165549
|
3,9%
|
7
|
Honda
|
20287
|
19402
|
122275
|
4,4%
|
8
|
Ford
|
19787
|
19440
|
125228
|
1,8%
|
9
|
Renault
|
19575
|
19580
|
129903
|
0,0%
|
10
|
Chevrolet
|
18669
|
19058
|
124020
|
-2,1%
|
11
|
BMW
|
17837
|
17275
|
113982
|
3,2%
|
12
|
Mitsubishi
|
15353
|
14810
|
95726
|
3,5%
|
13
|
Mercedes-Benz
|
15224
|
15293
|
99372
|
-0,5%
|
14
|
Mazda
|
13493
|
12996
|
83200
|
3,7%
|
15
|
Škoda
|
13416
|
13126
|
87262
|
2,2%
|
16
|
Opel
|
12249
|
12319
|
75016
|
-0,6%
|
17
|
Daewoo
|
10654
|
10859
|
67985
|
-1,9%
|
18
|
Audi
|
10376
|
10445
|
67619
|
-0,7%
|
19
|
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14 августа 2023
Lexus
|
6499
|
6002
|
39308
|
7,6%
|
20
|
Subaru
|
5798
|
5552
|
35216
|
4,2%
Источник данных: регистрации автомобилей от компании Автомаркетолог