ИГУ объявил дополнительный набор абитуриентов

Студентами вуза могут стать еще 197 абитуриентов.

У абитуриентов еще есть шанс стать студентами Иркутского государственного университета. С 15 августа ИГУ объявил дополнительный набор на вакантные бюджетные места по некоторым направлениям подготовки бакалавриата, оставшимся невостребованными после основного зачисления.

Дополнительный набор в ИГУ объявлен на 182 места по очной форме обучения, 2 места по очно-заочной и 13 мест по заочным формам обучения. Абитуриенты могут поступить в:

Институт математики и информационных технологий

Физический факультет

Химический факультет

Географический факультет

Биолого-почвенный факультет

Факультет бизнес-коммуникаций и информатики

Педагогический институт

Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникации

Институт социальных наук

Перечень направлений, количество вакантных мест, сроки приема документов и остальная сопутствующая информация размещены на сайте в разделе «Абитуриенту».

«Для поступления в ИГУ в рамках дополнительного набора абитуриентам требуется подать документы, как и в основную приемную кампанию. Абитуриентам, которые подавали документы в основную приемную кампанию (июне-августе), необходимо будет пройти всю процедуру заново и помнить, что условия поступления не меняются», – Дарья Баева, ответственный секретарь Центральной приемной комиссии ИГУ.

Документы на зачисление ИГУ будет принимать до 28 августа (для тех, кто поступает по результатам ЕГЭ), подать их можно дистанционно через Личный кабинет на сайте ИГУ либо лично в Центральной приемной комиссии или отборочных комиссиях факультетов.

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