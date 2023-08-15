Вузам не хватило «целевиков»

В региональных вузах возникли проблемы с набором студентов на целевые места. Об этом узнали «Известия».

В Пермском крае ни один вуз не смог набрать 100% студентов на места, выделенные по целевому набору компаниям и учреждениям. Это касается студентов самых разных специальностей. Так, в Пермский национальный исследовательский политехнический университет поступили 179 человек вместо 361, в региональном педагогическом университете заказ поступил на обучение 231 студента, но зачислен был 171. Сложнее всего ситуация в аграрном вузе – ПГАТУ, – где целевая квота составляла 137 мест, но заполнили всего 18 из них. Медицинские вузы, где, как правило, самый высокий целевой набор, тоже не справились: в Пермском государственном медуниверситете приняли 261 студента-целевика вместо 371.

Проблемы есть и в других регионах: например, чтобы повысить набор именно на целевые места, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал, что студенты-медики целевого набора с 2024 года будут дополнительно к стипендиям получать до 20 тыс. рублей в год.

Отметим, что ежегодно число поступивших по целевому набору студентов примерно одинаковое. Согласно докладу правительства о реализации государственной политики в сфере образования, в 2022 году по целевой квоте поступило 53,8 тыс. человек за счет федеральных бюджетных ассигнований. В 2021 году – около 52,8 тыс. человек, в 2020 году – 48,8 тыс. В основном эти студенты имеют отношение к медицине: самые популярные целевые направления – это «лечебное дело», «педиатрия», «терапия». Но также популярны «педагогическое образование» и несколько железнодорожных специальностей.