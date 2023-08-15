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ИРНИТУ объявляет дополнительный набор

Он распространяется на места в рамках контрольных цифр приема по направлениям бакалавриата и специалитета.

Сроки:

  • срок начала приема документов, необходимых для поступления, — 15 августа 2023 года;
  • срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение с прохождением внутренних вступительных испытаний, – 21 августа 2023 года;
  • срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих по результатам ЕГЭ, – 24 августа 2023 года;

Экзамены:

  • для выпускников 11 класса – поступление по результатам ЕГЭ;
  • для выпускников СПО – вступительные испытания проводятся в дистанционном формате с 22 по 24 августа.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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