ИРНИТУ объявляет дополнительный набор

Он распространяется на места в рамках контрольных цифр приема по направлениям бакалавриата и специалитета.
Сроки:
- срок начала приема документов, необходимых для поступления, — 15 августа 2023 года;
- срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение с прохождением внутренних вступительных испытаний, – 21 августа 2023 года;
- срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих по результатам ЕГЭ, – 24 августа 2023 года;
Экзамены:
- для выпускников 11 класса – поступление по результатам ЕГЭ;
- для выпускников СПО – вступительные испытания проводятся в дистанционном формате с 22 по 24 августа.