АТБ вновь запустил кредитную карту «180 дней без %»

Азиатско-Тихоокеанский банк снова предлагает кредитную карту «180 дней без %» с длинным возобновляемым беспроцентным периодом. Как и раньше, льготный период действует на снятие наличных, оплату покупок и переводы.

– Если своевременно вносить минимальный платеж и погасить задолженность полностью до конца беспроцентного периода, то проценты платить не потребуется. Карта бесплатная в обслуживании и предоставляет кэшбэк 1,5% с любых покупок. Кредитный лимит – свыше 300 000 до 700 000 рублей. В месяц можно снимать до 30 000 рублей наличными, – говорится в сообщении банка.

«Весной этого года мы впервые выпустили карту “180 дней без %”, но предложение было ограниченным. По многочисленным просьбам мы его возобновили. Наша кредитка, как и прежде, позволяет распоряжаться средствами, не думая о процентах», – сказала Юлия Павлишина, руководитель управления потребительских кредитов и кредитных карт АТБ.

Оформить обновленную карту можно до 13 октября 2023 года. Предложение действует для клиентов, впервые оформляющих тарифный план «180 дней без %», а также не имеющих «Универсальной» карты АТБ или закрывших её 6 месяцев назад и более.