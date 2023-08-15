Кредит наличными от АТБ стал самым выгодным в рейтинге Bankiros в августе

Финансовый сервис Bankiros.ru подготовил августовский рейтинг самых выгодных кредитов. Лидером рейтинга стал кредит наличными от Азиатско-Тихоокеанского банка.

При расчете выгодных предложений команда Bankiros.ru ориентировалась на средний размер потребительского кредита 192,5 тысячи рублей. Эта сумма представлена аналитиками «Скоринг бюро» за май 2023 года. Bankiros.ru анализировал кредиты на сумму от 190 тысяч рублей сроком на 2 года.

В рейтинге учитывались средневзвешенная, а также минимальная и максимальная ставки по кредиту наличными, время рассмотрения заявки, сумма и срок кредитования, доступность оформления, льготы и другие условия.

Банки, которые публиковали неполную информацию о полной стоимости кредита, не вошли в рейтинг.

Напомним, что кредит наличными АТБ доступен по ставке от 4,5%, а при оформлении в приложении АТБ Банк ставка снижается на 0,5%. Максимальная сумма составляет 5 миллионов рублей, срок – до 7 лет.