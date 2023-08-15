Альфа-Банк заработал 52 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ за 1 полугодие 2023 года

АО «Альфа-Банк» объявляет о раскрытии промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ за 1 полугодие 2023 года в сокращенном формате и представляет краткие комментарии о результатах работы.

Чистая прибыль банка по стандартам РСБУ за 1 полугодие 2023 года составила 52,2 млрд руб. Альфа-Банк на протяжении долгого времени сохраняет уверенную позицию крупнейшего российского частного банка. Несмотря на вызовы первой половины 2022 года и разовый убыток, банк существенно усилил свои рыночные позиции по размеру совокупных активов и капитала. Банк не только преодолел кризис и успешно адаптировался к новым рыночным условиям, но уже начиная со второй половины 2022 года демонстрирует уверенный рост.

Чистые процентные доходы выросли на 84% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года благодаря снижению стоимости фондирования.

Основные бизнес-направления банка — розничный, малый, средний и крупный бизнесы банка — продолжают развиваться и являются прибыльными. По-прежнему наблюдается быстрый рост доходов банка по ключевым направлениям. Чистые комиссионные доходы выросли на 13% по сравнению с первым полугодием 2022 года.

Активы Альфа-Банка за 6 месяцев 2023 года выросли на 7% в том числе за счет роста чистой ссудной задолженности на 17%. Объем корпоративных кредитов за этот период вырос на 21%, в том числе в кредитовании малого и среднего бизнеса на 35% и 22% соответственно. Портфель розничных кредитов увеличился на 13% — в том числе благодаря продолжающемуся росту ипотечного портфеля на 14%. Качество кредитного портфеля находится на стабильно высоком уровне.

Депозитный портфель банка также показывает рост более чем на 7% за счет роста объема средств физических лиц на 15%.

В первом полугодии 2023 года Альфа-Банк отмечает продолжающийся рост числа клиентов – так, число розничных клиентов выросло на 9% до 27,9 млн человек — в том числе 2,3 миллиона новых клиентов за 2023 год. Объем клиентской базы малого и среднего бизнеса увеличился на 8% и составил 1,4 млн клиентов.

Владимир Верхошинский, главный управляющий директор Альфа-Банка:

«В 2023 году мы продолжаем следовать стратегии, а также активно внедряем технологичные инновации, работаем с моделями машинного обучения, используем продвинутую аналитику в бизнес-процессах. Мы активно работаем с молодёжью, открыли первую цифровую кафедру на IT-факультете в одном из ведущих финансовых вузов страны. Её профиль — технологии Data Science, большие языковые модели, искусственный интеллект в финансах.

Результаты первого полугодия 2023 года говорят сами за себя. Мы нарастили розничную клиентскую базу на 9%: почти до 30 млн человек. Число клиентов малого и среднего бизнеса растет — в том числе благодаря новым инициативам – серии масштабных мероприятий для предпринимателей Альфа-Конфе, развитию ВЭД.

Мы активно масштабируем Phygital офисы и выходим в новые регионы, делая фокус на небольшие города. Мы сделали ставку на развитие мобильного банкинга — и сейчас наш Альфа-Онлайн лучший мобильный банк в России. Я горжусь нашим результатом и работой всей команды, особенно сейчас».