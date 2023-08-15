Дальневосточный банк повысил ставки по вкладам

«Новые возможности» и «Новые возможности онлайн», вклады с повышенной доходностью от Дальневосточного банка, выросли – теперь ставка по срочным депозитам увеличилась до 8,5% годовы. Проценты при этом выплачиваются ежемесячно.

Срок вклада – 385 дней, минимальная сумма – 50 000 рублей. Открыть вклад «Новые возможности» можно в офисах Дальневосточного банка, а «Новые возможности онлайн» - за пару кликов в вашем смартфоне с помощью мобильного приложения «ДВ банк».

Вклад можно открыть при соблюдении одного из условий: