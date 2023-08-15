Дальневосточный банк повысил ставки по вкладам

«Новые возможности» и «Новые возможности онлайн», вклады с повышенной доходностью от Дальневосточного банка, выросли – теперь ставка по срочным депозитам увеличилась до 8,5% годовы. Проценты при этом выплачиваются ежемесячно.
Срок вклада – 385 дней, минимальная сумма – 50 000 рублей. Открыть вклад «Новые возможности» можно в офисах Дальневосточного банка, а «Новые возможности онлайн» - за пару кликов в вашем смартфоне с помощью мобильного приложения «ДВ банк».
Вклад можно открыть при соблюдении одного из условий:
- отсутствие у Клиента в Дальневосточном банке в течение предыдущих 90 календарных дней действующих вкладных счетов, текущих счетов и счетов «До востребования»;
- поступление денежных средств на счета Клиента в Дальневосточном банке в течение предыдущих 90 календарных дней до даты открытия Вклада на сумму не менее 50 000 руб. (за исключением переводов между собственными счетами Клиента в Банке).