ПСБ профинансирует строительство жилья для сотрудников концерна «Уралвагонзавод»

ПСБ на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023» подписал соглашение о сотрудничестве с АО «Концерн «Уралвагонзавод». Подписи под документом поставили Петр Фрадков, председатель ПСБ, и Александр Потапов, генеральный директор концерна.

Соглашение предусматривает сотрудничество в финансово-кредитной сфере сразу по нескольким направлениям, одним из основных станет реализация проектов строительства новых жилых комплексов в общей сложности более чем на 1000 квартир для сотрудников предприятий концерна сразу в трех городах – Челябинске, Омске и Нижнем Тагиле.



«В Уральском федеральном округе сосредоточено около 40% российского ОПК. Предприятия ведут колоссальную работу по модернизации производства, оптимизации технологических процессов, опираясь на выдающуюся инженерную школу и, конечно, уделяют особое внимание вопросам привлечения и мотивации кадров. Мы оказываем всестороннюю поддержку отрасли в реализации этих процессов. Наша программа финансирования строительства жилья для сотрудников предприятий ОПК очень востребована среди предприятий ОПК, ведь она не только способствует мотивации сотрудников к долгосрочной работе в оборонно-промышленном комплексе, но и в целом дает импульс развитию территорий, созданию новых рабочих мест и точек экономического роста на территории России», — рассказал Петр Фрадков.