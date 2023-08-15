ПСБ развивает сеть присутствия в Мариуполе

ПСБ, расширяя банковскую инфраструктуру в Донецкой Народной Республике, открыл в Мариуполе новое отделение для клиентов - физических лиц. В церемонии открытия приняли участие Петр Фрадков, председатель ПСБ, Денис Пушилин, временно исполняющий обязанности главы ДНР, Евгений Солнцев, председатель правительства республики.

С открытием нового офиса по адресу проспект Адмирала Лунина, д. 33 сеть ПСБ в городе теперь насчитывает 10 отделений, включая мобильные офисы, и 246 - в республике в целом. В ближайшее время ПСБ планирует открыть в Мариуполе еще более 10 дополнительных офисов. Поступательное развитие присутствия ПСБ в регионе и расширение в кратчайшие сроки инфраструктуры способствует повышению доступности банковских услуг и росту качества и скорости обслуживания клиентов. Наряду с широкой офисной сетью населению также доступно 30 банкоматов в Мариуполе, а во всей республике - свыше 660 устройств.

В новый офис жители Мариуполя могут обратиться за такими услугами, как оформление карт для получения заработной платы, пенсионных и социальных выплат, кредитных карт с льготным периодом кредитования до 100 дней, а также дебетовых карт для осуществления ежедневных безналичных расчетов и переводов. При этом карты можно оформить за один визит в офис, а пенсионные и социальные карты выпускаются и обслуживаются бесплатно. Также в офисе доступны кассовое обслуживание, открытие вкладов и счетов, включая накопительные счета для сбережений, номинальные счета для социальных выплат, потребительское кредитование и обмен валют.

Также в Мариуполе состоялась торжественная закладка первого камня в основание будущего мультифункционального спортивного комплекса «ПСБ Арена», который будет расположен на пересечении проспекта Мира и улицы Куприна. В мероприятии приняли участие Петр Фрадков, Денис Пушилин, Евгений Солнцев и Тимур Иванов, заместитель министра обороны РФ. Спортивный объект будет возведен при финансовой поддержке ПСБ. Современный комплекс, включающий в себя ледовую арену и залы для комфортного и продуктивного занятия спортом, станет еще одним важным элементом восстановления социальной инфраструктуры города и мирной жизни граждан.

«Сегодня Донецкая Народная Республика, обладающая колоссальным социально-экономическим потенциалом, идет по пути восстановления общественной инфраструктуры, развития экономики, выстраивания финансовой системы, и ПСБ принимает непосредственное участие во всех этих масштабных процессах. Оставаясь надежным партнером населения и бизнеса, ПСБ помогает решать самый разнообразный спектр вопросов — от повседневных финансовых задач до реализации проектов государственной важности, таких как создание объектов спортивной инфраструктуры, которые дают дополнительные возможности для развития детского и массового спорта», - прокомментировал Петр Фрадков.