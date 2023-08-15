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Клиентам Россельхозбанка стали доступны вклады в юанях

С 14 августа 2023 года Россельхозбанк расширяет линейку продуктов для накопления средств – теперь все клиенты банка-физические лица могут открыть вклад в китайских юанях.

Клиентам по вкладу «Доходный» доступна процентная ставка в размере от 2,85% до 3%. Срок размещения средств – от 3 месяцев до 1 года и 1 месяца. Минимальная сумма вклада при открытии в офисе банка 1 000 юаней, при открытии через дистанционные каналы обслуживания – 300 юаней. Максимальная сумма не ограничена. Расчётные операции по вкладу не предусмотрены. Выплата процентов может осуществляться как ежемесячно, так и в конце срока вклада.

Открыть вклад в юанях можно быстро и удобно в дистанционных каналах обслуживания: Интернет-банке и Мобильном банке РСХБ, а также в отделениях банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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