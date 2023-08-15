День физкультурника в Братске отметили Фестивалем бега

Фестивалем бега отметили День физкультурника в Братске. Массовый старт состоялся на стадион Северного Артека. Ну выбор участников было 5 дистанций – 3, 5, 10 километров, а также полумарафонская и марафонская.

– Бег это, наверное, самый популярный вид физической активности. Наше мероприятие объединяет семьи, трудовые коллективы, единомышленников, – рассказывает начальник департамента физической культуры и спорта администрации Братска Галина Данилова. – Забег в честь Дня физкультурника мы проводим во второй раз, в этом году мы расширили масштаб нашего мероприятия. В программе также турнир по шахматам и шашкам и многочисленные локации, организованные братскими спортклубами.

Результаты забегов пошли в зачет всероссийской акции «Выбираю чистый воздух», она началась в конце мая и завершится 22 сентября. В этот день отмечается Всемирный день отказа от автомобиля. Стартовое мероприятие в Братске было организовано Братским алюминиевым заводом. День физкультурника в Северном Артеке также прошел при поддержке металлургов, которые обеспечили призовой фонд.

Отметим, что в забегах приняли участие не только братчане. Например, победителем на дистанции 10 км стал Егор Потоцкий, который приехал из Воронежа.

– 10 километров - это, что-то такое среднее, если сравнивать 21 и 5 километров. 10 километров - это дистанция, которая мне по душе, – делится впечатлениями Егор. – Были подъёмы, где было тяжело дышать, но были и спуски, где ноги сами летели.

– Конечно, 90 процентов участников - это жители нашего города, но есть приезжие из Усть-Илимска, Усть-Кута, Чуны и других городов. Уже можно сказать, что это междугородный фестиваль, – комментирует председатель Федерации лёгкой атлетики Братска, главный судья соревнований Александр Шапошников. – Большое спасибо нашим спонсорам, в частности, компании РУСАЛ.

Отметим, что поддержка спорта и ЗОЖ - одна их ключевых задач РУСАЛа, поставленная еще его основателем Олегом Дерипаской. Металлурги не только строят и реконструируют спортивные объекты, но и помогают в организации городских мероприятий, которые с удовольствием посещают братчане.

Кстати, представитель РУСАЛа, депутат Думы Братска Андрей Аксютин прежде, чем вручать награды и сам стал участником забега. По словам бразовца, заниматься в группе любителей бега он начал всего пару месяцев назад. Однако это не помешало преодолеть дистанцию в 5 километров, причем последний круг Аксютин бежал с корпоративным флагом в руках.

– Это дань уважения братским ветеранам-металлургам. Спорт на БрАЗе всегда был в чести. После тяжелой смены заводчане шли на стадион и завоевывали медали, – говорит Андрей Аксютин. – Эмоции зашкаливают. Не думал, что добегу. Трасса для меня достаточно тяжёлая.

Победителей награждали в 10 номинациях - на дистанциях 3, 5, 10, 21 и 42 км среди мужчин и женщин. Отметим, что из 205 участников на преодоление полумарафонской дистанции решились 13 человек. Самыми быстрыми в этой категории оказались Николай Уваров и Светлана Лукьяненко.

На марафонскую дистанцию в 42 км вышли четверо. Лучший результат у Андрея Маливанова.