Чистая прибыль РСХБ за I полугодие 2023 года выросла в 3 раза

Россельхозбанк опубликовал обобщенную промежуточную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за I полугодие 2023 года.

По результатам работы Группы Россельхозбанка в I полугодии 2023 года размер чистой прибыли составил 15,3 млрд рублей, превысив результат за весь 2022 год более чем в 3 раза.

«В отчетном периоде Группа Россельхозбанка продемонстрировала положительную динамику всех основных показателей. Рост качественного кредитного портфеля, обеспеченный хорошо диверсифицированной по источникам и срокам ресурсной базой и укреплением капитала Группы, соответствовал нашим целям и задачам. Мы сохранили темпы поддержки АПК и продолжили наращивать операционные доходы при сдерживании роста расходов и достигли рекордного результата по размеру прибыли. Таким образом, наши ожидания по сохранению положительной динамики прибыли подтвердились», – прокомментировал заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Константин Стырин.

Активы Группы на 30 июня 2023 года составили 4,559 трлн рублей, увеличившись за 6 месяцев на 297,7 млрд рублей (+7,0%).

Кредитный портфель Группы (до вычета резервов) по сравнению с началом года вырос на 179,9 млрд рублей (+5,3%) и составил 3,593 трлн рублей. Кредитный портфель юридических лиц (включая кредиты, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток) увеличился за первые 6 месяцев текущего года на 205,3 млрд рублей (+7,3%) до 3,029 трлн рублей. Розничный кредитный портфель незначительно сократился (-4,3%), что соответствовало риск-подходам Группы и приоритету кредитования клиентов АПК.

В первом полугодии 2023 года Группа обеспечила дальнейшее расширение финансовой поддержки клиентов АПК. Кредитный портфель Россельхозбанка в сегменте АПК за I полугодие 2023 года увеличился на 85,4 млрд рублей (+ 4,3%) и на 30 июня составил 2,087 трлн рублей. В том числе портфель кредитов, выданных экспортно ориентированным компаниям АПК, увеличился на 59,7 млрд рублей (+ 10,5%) и составил 627,6 млрд рублей. Объем предоставленных кредитов на сезонные работы увеличился в I полугодии 2023 года на 5,9% к аналогичному периоду прошлого года и превысил 412,5 млрд рублей. Россельхозбанк является опорным банком агропромышленного комплекса, обеспечивая треть кредитования АПК и более 70% финансирования сезонных работ в стране.

Депозиты и остатки средств на счетах клиентов по результатам I полугодия 2023 года выросли на 213,0 млрд рублей (+6,3%) и составили 3,576 трлн рублей. Средства юридических лиц (включая государственные органы власти) по сравнению с концом 2022 года увеличились на 115,7 млрд рублей (+6,8%) и составили 1,816 трлн рублей (без учета средств государственных органов власти средства юридических лиц увеличились на 36,2 млрд рублей, или на +2,6%, и составили 1,429 трлн рублей). Депозиты и текущие счета населения выросли с начала года на 97,3 млрд рублей (+5,8%) до 1,760 трлн рублей.

Соотношение кредитов и депозитов (loan-to-deposit ratio) на 30 июня 2023 года составило 100,5%.

Рост кредитования при сохранении качества кредитного портфеля способствовал существенному росту процентных доходов Группы: чистый процентный доход по результатам I полугодия 2023 года составил 60,3 млрд рублей против 39,3 млрд рублей годом ранее. Чистая процентная маржа Группы в I полугодии 2023 года составила 2,6%, увеличившись против 1,8% за аналогичный период прошлого года. Показатель отношения операционных расходов к чистым операционным доходам до создания резервов (Cost/Income) улучшился в сравнении с тем же периодом 2022 года с 53% до 49%.

Размер собственного капитала Группы (по МСФО) на 30 июня 2023 года составил 295,4 млрд рублей, увеличившись с начала года на 5,8%, в первую очередь, за счет роста чистой прибыли. Показатель достаточности капитала Н1.0 на 1 июля 2023 года составил 16,73%.