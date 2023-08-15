«Балет на Байкале» в Бурятии получил поддержку проекта АМАР

Рекреационный и просветительский проект АМАР* выступил партнером «Байкальского танцевального фестиваля» в Бурятии. В рамках масштабного творческого события, приуроченного к 100-летию Республики, были организованы фотовыставки, концерты, мастер-классы.

В число участников фестиваля вошли выпускники Бурятского хореографического колледжа, работающие на всемирно известных танцевальных площадках таких как Мариинский театр, театр «Кремлёвский балет», Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, Пермский театр оперы и балета им. П.И.Чайковского, Музыкальный театр Республики Карелия.

Гостями стали руководители правительства Республики, известные в России деятели культуры и искусства.

Одним из знаковых событий фестиваля, где состоялась, в том числе, презентация проекта АМАР, стал «Балет на Байкале». Сценой для артистов балета выступила прибрежная территория, расположенная в особой экономической зоне «Пески», специально отведенной под реализацию туристического рекреационного проекта.

Гостем и одним из участников номеров балетной хореографии стал Александр Могилев – хореограф, педагог, продюсер. Выпускник Карельского училища культуры и искусств, Московского университета культуры и искусств, также проходил обучение в Школе современной хореографии Николая Огрызкова и Европейской консерватории балета (Австрия). Дважды лауреат конкурса артистов балета «Арабеск» им. Екатерины Максимовой: в номинациях «За лучшее исполнение современной хореографии» (2012) и «За постановку номера современной хореографии» (II премия, 2014). Обладатель приза «Душа танца».

Мастер танца представил зрителям разработанный специально для фестиваля номер. Источником вдохновения для его создания послужил АМАР с идеями в основе которых – поиск гармонии и баланса.

В рамках публичной презентации проекта был организован ряд деловых встреч с участием руководителей органов государственной власти, партнеров, представителей общественности.

В завершении фестивального дня гости приняли участие в высадке астрагала шелковисто-седого, растения, занесенного в Красную книгу Республики Бурятия.

Деятельность по восстановлению популяции этого биологического вида АМАР совместно с Сибирским институтом физиологии и биохимии растений Сибирского отделения Российской академии наук (СИФиБРмюябь СО РАН) ведет на протяжении года. Цель - разработка комплексной программы охранных и восстановительных мероприятий с целью сохранения популяции.

Первой высадкой астрагала заложено начало в создании большого ландшафтного парка, строительство которого предусмотрено в рамках комплексного освоения территории. Кроме того, после завершения строительства в состав комплекса войдут научный и духовный центры, арт-парк и конгресс-центр. В инфраструктуру проекта будет интегрировано курортное пространство премиального уровня.

Миссия проекта АМАР – исследование, сохранение и передача наследия Байкала следующим поколениям.

*АМАР – уникальный туристический, рекреационный и просветительский проект, расположенный в особой экономической зоне «Пески» на побережье озера Байкал в Бурятии. В состав комплекса, после завершения строительства, войдут: научный и духовный центры, арт-парк и конгресс-центр. В инфраструктуру проекта будет интегрировано курортное пространство премиального уровня. Миссия проекта АМАР – исследование, сохранение и передача будущим поколениям богатого природного и культурного наследия озера Байкал и формирование новых возможностей для развития туризма в России.