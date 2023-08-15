Названы самые высокооплачиваемые вакансии августа в Иркутске

Сервис по поиску работы SuperJob проанализировал 70 000 вакансий в городах с численностью населения от 500 тысяч до 1 млн человек и определил самые высокооплачиваемые предложения августа в Иркутске.

В Иркутске в августе больше всего готовы платить менеджеру проекта по продажам. Ему предлагают зарплату до 120 тыс. рублей.

Второе место занимает вакансия инженера строительного контроля. Работодатель специализируется на строительстве инфраструктуры объектов железных дорог. Будущему сотруднику обещают оплату в размере 120 тыс. рублей, премии, путевки на санаторно-курортное лечение и льготную ипотеку.

На третьем месте – вакансия главного инженера проекта по мостам. Он должен иметь опыт работы в проектировании искусственных сооружений не менее 7 лет. Сотруднику готовы платить от 100 тыс. рублей.

Также в рейтинг вошла вакансия переводчика английского языка. Компания выполняет полный цикл строительства и часть работ по созданию современного объекта добычи, переработки, хранения и использования газа, конденсата и нефти. Кандидату предлагают оплату от 100 тыс. рублей и вахтовый метод работы.

Замыкает рейтинг вакансия врача-эндоскописта в медицинском центре. Будущему сотруднику обещают зарплату от 80 тыс. рублей и предоставляют жилье.

В августе самые высокооплачиваемые – ­200 тысяч рублей в месяц – предложения: для старшего механика на судно в Хабаровске и стоматолога-ортопеда в Томске.

Старшему механику на судне предстоит обеспечивать надежную работу технических средств на судне, распределять подчиненных по вахтам и задачам, а также контролировать наличие запасов топлива, масел и воды. От идеального кандидата ждут наличие полного пакета морских документов и опыта работы в аналогичной должности не менее одного года. Работодатель гарантирует расширенный социальный пакет: оплату проезда до судна и до дома, оплату проживания на время ожидания судна, организацию питания, а также компенсацию путевок в детские оздоровительные лагеря для детей сотрудников.

В Томске стоматологу-ортопеду с пятилетним стажем работы также предлагают от 200 тысяч рублей в месяц. Работодатель обещает стабильный поток пациентов, корпоративные мероприятия 4-5 раз в год и молодой вовлеченный коллектив, а также адекватное руководство.

В Пензе водителю-экспедитору в федеральной транспортной компании предлагают зарплату до 170 тысяч рублей в месяц. Работодатель от идеального кандидата ожидает опыт работы не менее года, но готов рассмотреть и без опыта: обучит по собственной программе стажировки. Также компания обещает множество корпоративных льгот: спецодежду высокого качества, комфортные условия работы (душ, питание, стоянки, шиномонтаж и пр).

В Хабаровске также среди лучших по оплате – вакансия коммерческого директора, в Ярославле и Ижевске – вакансии начальников производств, в Рязани – директора производства, в Иркутске, Липецке, Пензе – вакансии главных инженеров, в Астрахани – начальника участка, во Владивостоке – руководителя центра управления страховым портфелем.